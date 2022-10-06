Житель Башкирии построил пятиэтажный «шалаш» из старых окон

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Житель Нефтекамска построил огромный дом из старых оконных рам, дверей и прочего хлама. По мнению соседей, строение несет большую опасность из-за того, что в любой момент может рухнуть.
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АНТИФИШКИ
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