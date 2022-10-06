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Житель Башкирии построил пятиэтажный «шалаш» из старых окон

Житель Башкирии построил пятиэтажный «шалаш» из старых окон

Автор:
06 октября 2022 10:03
Метки: видео   дом   здание   мусор   строение   
860
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1
Житель Нефтекамска построил огромный дом из старых оконных рам, дверей и прочего хлама. По мнению соседей, строение несет большую опасность из-за того, что в любой момент может рухнуть.

Источник:

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Метки: видео   дом   здание   мусор   строение   
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9  комментариев
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1k
Aleksei 18 минут назад
остаётся надеяться,что когда вся эта рухлядь сложится,под ней окажется только он один.
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7k
Николай 6 минут назад
Windows 12?)))
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242
Flint 8 минут назад
Вывеска порадовала - ГРАЦИЯ. Грациозно, шо пистец))) Та и нах админисрацию привлекать - на полгода, делов то - местной шпане на сиги накинул, они ему за ночь все стёкла побьют - и получится тупо ''грациозная'' свалка на участке, а не ''строение''. А свалку убирать придётся.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 12 минут назад
я не психиатр но у владельца сего "сооружения" кукуха явно поехавшая.
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Sergius SPb 14 минут назад
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13k
Kristian 16 минут назад
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9k
БарНалей 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
brrr 41 минуту назад
Я бы на интерьер взглянул )))
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