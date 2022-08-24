Эффектный снос китайских многоэтажек

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Снос недостроенных многоэтажных домов в Китае как отдельный вид искусства. Крайне "залипательное" зрелище.
Эффектная вырубка городского леса. Лучше даже не задумываться, сколько сюда вложено труда и денег.
Источник:
АНТИФИШКИ
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