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Эффектный снос китайских многоэтажек

Эффектный снос китайских многоэтажек

Автор:
24 августа 2022 09:18
Метки: Китай   в мире   видео   дом   здание   интересно   снос   
1084
1
1
Снос недостроенных многоэтажных домов в Китае как отдельный вид искусства. Крайне "залипательное" зрелище.
Эффектная вырубка городского леса. Лучше даже не задумываться, сколько сюда вложено труда и денег.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Китай   в мире   видео   дом   здание   интересно   снос   
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8  комментариев
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10k
Roy Batty 53 минуты назад
Эффектный снос китайских многоэтажекПосмотреть
Эффектный снос китайских многоэтажек
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23k
Ватаку Накомоде Минуту назад
А зачем сносят? Что с ними не так?
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15k
Bill 20 минут назад
Китайская строительная компания по сносу зданий срочно примет на работу еще несколько человек.
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5k
Михаил Полчаса назад
а почему сносят? у нас бы так сносили недострои всякие))
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2k
Трям 57 минут назад
Бракоделы.
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16k
sgb66 Час назад
Надо же занять такую кучу населения: сначала строят, потом ломают.
Все при деле...
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22k
Serg2001 Час назад
Детский анекдот про Чебурашку и Абдуллу напомнило:
- Строили, строили... Наконец построили!
- Махмуд, поджигай!
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