99 бутылок от рома: семейная пара нашла странный тайник в стене нового дома

Кэти и Рой Аукамп купили дом свой мечты в Нью-Джерси, но счастье было не долгим. Буквально через 2 дня пошли сильные дожди и в подвале стены из гипсокартона начали сильно мокнуть.
Вообще, если судить по голливудским фильмам, в типичном подвале американского дома можно найти что угодно, начиная от маньяка и заканчивая паранормальными явлениями, но 99 пустых бутылок под обшивкой это, конечно, сильно.
В сети алкоголики со стажем сразу определили, что кто-то очень тщательно скрывал свою привязанность к рому.
Ну а после того как видео демонтажа стены завирусилось в Нельзяграме, с Кэти и Роем связался бывший хозяин дома и "порадовал" их, заявив, что в доме спрятаны еще сотни таких бутылок, но он уже три года в завязке.
Главное, что бы сундук мертвеца не нашли.
Источник:
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