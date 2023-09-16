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99 бутылок от рома: семейная пара нашла странный тайник в стене нового дома

99 бутылок от рома: семейная пара нашла странный тайник в стене нового дома

Автор:
16 сентября 2023 07:34
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   гипсокартон   дом   подвал   ром   тайник   
1677
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Кэти и Рой Аукамп купили дом свой мечты в Нью-Джерси, но счастье было не долгим. Буквально через 2 дня пошли сильные дожди и в подвале стены из гипсокартона начали сильно мокнуть.

Вообще, если судить по голливудским фильмам, в типичном подвале американского дома можно найти что угодно, начиная от маньяка и заканчивая паранормальными явлениями, но 99 пустых бутылок под обшивкой это, конечно, сильно.



В сети алкоголики со стажем сразу определили, что кто-то очень тщательно скрывал свою привязанность к рому.


Ну а после того как видео демонтажа стены завирусилось в Нельзяграме, с Кэти и Роем связался бывший хозяин дома и "порадовал" их, заявив, что в доме спрятаны еще сотни таких бутылок, но он уже три года в завязке.


Главное, что бы сундук мертвеца не нашли.

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Метки: Видео   гипсокартон   дом   подвал   ром   тайник   
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10  комментариев
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105
Собака У Попа 2 часа назад
Не иначе, до них там жили пираты.
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10k
GRuslan 7 минут назад
Чёт не звенят, видать пластик.
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5k
Slv01 Полчаса назад
было уже на фишках. не так давно!
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12k
Copycat Полчаса назад
Ну это ошибка, бутылки были утеплителем, звукоизоляцией и одновременно несущей конструкцией
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1k
КАКАнгел 36 минут назад
кто-то пропил целое состояние. И непонятно зачем и от кого прятать- что выкинуть незаметно было нереально ???
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4k
brotherirk 53 минуты назад
звукоизоляция?
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13
Tim Час назад
Кто-то подбухивал, а пустые бутылки прятал в стене)
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60k
pynh 2 часа назад
Шо, опять?
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2k
Vergüenza Ajena 2 часа назад
Вот если бы полных, тогда да......
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Григорий 2 часа назад
повтор для тех кто забыл про эту Новость?
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