99 бутылок от рома: семейная пара нашла странный тайник в стене нового дома

В сети алкоголики со стажем сразу определили, что кто-то очень тщательно скрывал свою привязанность к рому.

Ну а после того как видео демонтажа стены завирусилось в Нельзяграме, с Кэти и Роем связался бывший хозяин дома и "порадовал" их, заявив, что в доме спрятаны еще сотни таких бутылок, но он уже три года в завязке.

Главное, что бы сундук мертвеца не нашли.