Искренние эмоции спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов

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Спасатель из Венгрии вытащил из-под завалов в Турции живую двухлетнюю девочку. Мужчине задали вопрос, что он чувствовал в тот момент. Его ответ понятен без перевода.
Мужчины тоже плачут
Спасатель не смог сдержать слёз во время ответа на вопрос журналиста.
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