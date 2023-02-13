Искренние эмоции спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов

Прошло уже 5 лет с момента запуска автомобиля Tesla в космос. Где он сейчас?

Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти

Дом во время землетрясения

Мужчина спас ребёнка, который чуть не упал с балкона многоэтажки

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Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме