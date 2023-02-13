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Искренние эмоции спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов

Искренние эмоции спасателя, вытащившего ребёнка из-под завалов

Автор:
13 февраля 2023 09:00
Метки: Сирия   Турция   венгрия   видео   дети   землетрясение   люди   спасатель   спасение   
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Спасатель из Венгрии вытащил из-под завалов в Турции живую двухлетнюю девочку. Мужчине задали вопрос, что он чувствовал в тот момент. Его ответ понятен без перевода.

Мужчины тоже плачут

Спасатель не смог сдержать слёз во время ответа на вопрос журналиста.

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Метки: Сирия   Турция   венгрия   видео   дети   землетрясение   люди   спасатель   спасение   
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47k
Элек Мек 53 минуты назад
Красавчик!!!
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Maximvs 13 минут назад
Мужчины не плачут. Мужчины сочувствуют.
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