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В Нигерии китайского бизнесмена сделали вождём в благодарность за рабочие места

В Нигерии китайского бизнесмена сделали вождём в благодарность за рабочие места

Автор:
03 марта 2023 13:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   благодарность   видео   вождь   интересное   нигерия   работа   фото   
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В Нигерии, как и во всём мире, люди покупают продукты, одежду и технику за деньги. Вот только где эти деньги взять, если ты живёшь в бедной деревеньке?

Бизнесмен из Китая построил рядом с деревней лесопилку и взял на работу жителей этой деревни. В итоге 500 человек получили работу и деньги, сотни семей могут позволить себе отправить детей учиться, купить одежду и еду. В благодарность китайца провозгласили вождём племени.

В его честь устроили праздник, подарили новому вождю специальное одеяние и провели обряд посвящения.

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Метки: Китай   благодарность   видео   вождь   интересное   нигерия   работа   фото   
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6  комментариев
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17k
Александр 55 минут назад
Где-то сейчас плачет в своём саду европейский колонизатор
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5k
Котэ 3 минуты назад
искренне благодарны. хотя и у нас - Абрамовича жители Чукотки до сих пор вспоминают только добрыми словами, и совершенно искренне, и была бы их воля и вождём сделали и праздники в его честь.
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799k
А.Берестенко 12 минут назад
Фамилия китайца - Абрамович?
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91k
sapér Vodička 23 минуты назад
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10k
Б.Касторский 53 минуты назад
Китайцы конечно молодцы, скупают Африку. Вгонят в долги и в итоге будет своя Африка у китайцев.
Поражают они, деньгами скоро весь мир захватят. Одни запреты на китайские инвестиции о чём говорят в некоторых европейских странах (я про золотые паспорта).
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8k
Ysik Час назад
А лаврушку на уши повесили, чтобы промариновался, на утро съедят.
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