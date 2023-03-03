В Нигерии китайского бизнесмена сделали вождём в благодарность за рабочие места

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В Нигерии, как и во всём мире, люди покупают продукты, одежду и технику за деньги. Вот только где эти деньги взять, если ты живёшь в бедной деревеньке?
Бизнесмен из Китая построил рядом с деревней лесопилку и взял на работу жителей этой деревни. В итоге 500 человек получили работу и деньги, сотни семей могут позволить себе отправить детей учиться, купить одежду и еду. В благодарность китайца провозгласили вождём племени.
В его честь устроили праздник, подарили новому вождю специальное одеяние и провели обряд посвящения.
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Метки: Китай благодарность видео вождь интересное нигерия работа фото
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Поражают они, деньгами скоро весь мир захватят. Одни запреты на китайские инвестиции о чём говорят в некоторых европейских странах (я про золотые паспорта).