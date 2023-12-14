В пекинском метро составы разъединились во время движения

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Пострадало более 30 человек.
14 декабря во время движения на линии метро Чанпин, между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" произошло разъединение вагонов поездов. После этого состав остановился, оставив позади отцепившийся поезд. К счастью, никто не погиб. Xinhua сообщает о 30 пострадавших.
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На место прибыли спасатели и медики. Они оказали первую помощь пострадавшим. Раненые пассажиры были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.
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Метки: Ynews Видео Китай интересное пекин происшествия фото
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