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В пекинском метро составы разъединились во время движения

В пекинском метро составы разъединились во время движения

Автор:
14 декабря 2023 19:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Китай   интересное   пекин   происшествия   фото   
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Пострадало более 30 человек.

14 декабря во время движения на линии метро Чанпин, между станциями "Сиэрци" и "Шэнмин кэсюэюань" произошло разъединение вагонов поездов. После этого состав остановился, оставив позади отцепившийся поезд. К счастью, никто не погиб. Xinhua сообщает о 30 пострадавших.

На место прибыли спасатели и медики. Они оказали первую помощь пострадавшим. Раненые пассажиры были доставлены в больницу для оказания необходимой помощи.

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Метки: Ynews   Видео   Китай   интересное   пекин   происшествия   фото   
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7  комментариев
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Андрей Иванов Час назад
У них можно над соединением вагонов стоять? Иначе как они пострадали при расцепке, а не резком торможении?
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