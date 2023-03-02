Задорные танцы официантов на торжественном мероприятии

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Официанты как следует зажгли во время торжественного мероприятия. Их забавный танец запечатлел один из присутствующих в зале людей.
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Парням дали щедрые чаевые?
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