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Задорные танцы официантов на торжественном мероприятии

Задорные танцы официантов на торжественном мероприятии

Автор:
02 марта 2023 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   официанты   танец   
1393
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Официанты как следует зажгли во время торжественного мероприятия. Их забавный танец запечатлел один из присутствующих в зале людей.

Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. Парням дали щедрые чаевые?

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   официанты   танец   
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4  комментария
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Алексей 2 часа назад
Да и ради Бога,пусть веселятся пока молодые
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Сергей Час назад
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Alex Chebrikov

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