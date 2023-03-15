Тестирование машинки прошло успешно

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Не стоит оставлять детей без присмотра в магазине. В противном случае можно оказаться на месте матери этого мальчика.
Мальчик проверил машинку для стрижки волос на себе. Стильно, модно, молодёжно!
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Результат: выставочные образцы не являются муляжом!
:)
:D