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Тестирование машинки прошло успешно

Тестирование машинки прошло успешно

Автор:
15 марта 2023 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   дети   машинка для стрижки   
694
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Не стоит оставлять детей без присмотра в магазине. В противном случае можно оказаться на месте матери этого мальчика.

Мальчик проверил машинку для стрижки волос на себе. Стильно, модно, молодёжно!

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   дети   машинка для стрижки   
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10  комментариев
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
Пацан просто инспектор по проверки какой-нибудь фигни.
Результат: выставочные образцы не являются муляжом!
:)
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31k
Slonyash Полминуты назад
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4k
просто Дмитрий 46 секунд назад
Из серии....Самі ми не містні. Чи можна хоч підстригтися?"
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−5
Courage 3 минуты назад
Сразу видно - фанат Продиджи, мама не разрешала стрижку в салоне и мальчёнка увидел другую возможность и взял дело в собственные руки
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74k
Viktor 7 минут назад
Как говорила моя мать - волосы не ум, отрастут!
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2k
Владимир 9 минут назад
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8k
Колорад 17 минут назад
Да норм машинки. Там яйца подбриваю
:D
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3k
Денис Полчаса назад
Ему лет 6-7, я думаю, это одно из тех воспоминаний что он запомнит на всю жизнь.
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37k
Александр Полчаса назад
Добрила бы сразу там бесплатно и все )
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395
ruslan d Полчаса назад
Будет барбером )))
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Alex Chebrikov

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