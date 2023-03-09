Большая женщина желает танцевать

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Тот самый момент, когда вышла из горящей избы в которой лежит остановленный конь и решила потанцевать. Такой не откажешь!
Был пацан и нет пацана. От любви не уйдёшь!
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Вспомнилось вдруг:
Обидеть Таню может каждый,
Не каждый сможет убежать.