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Большая женщина желает танцевать

Большая женщина желает танцевать

Автор:
09 марта 2023 08:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   женщина   мужчина   танец   
970
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Тот самый момент, когда вышла из горящей избы в которой лежит остановленный конь и решила потанцевать. Такой не откажешь!

Был пацан и нет пацана. От любви не уйдёшь!

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Метки: Прикол   Юмор   видео   женщина   мужчина   танец   
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7  комментариев
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24k
Михаил Сметанкин 59 минут назад
А потом парня нашли мертвым. Причина смерти - сну сну
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5k
jfk 3 минуты назад
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3k
Константин 24 минуты назад
Оператор видео сидит за дверью, не выходит, снимает, дрожит.... )))
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 45 минут назад
Вот что значит разные весовые категории...
Вспомнилось вдруг:
Обидеть Таню может каждый,
Не каждый сможет убежать.
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14k
Кот Скрипалей 46 минут назад
Какое счастье, что с поднятием цен на алкоголь, синее движение уходит на спад.
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