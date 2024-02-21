Как танцевать под песни группы Metallica

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Пользователь сети решил показать, как правильно плясать под песни группы Metallica. Для этого он наложил знаменитую песню Master of Puppets на кадры из старого фильма "Пока, пташка".
Танцуют все!
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Помнится в 70-х пытались "танцевать" под Deep Purple... Кстати, нам нравилось!
Мы так в 13-15 лет развлекались, когда совсем заняться было нечем. Включали телевизор, по херу что, хоть "Танцы народов мира", хоть "Сельский час", убирали звук, далее понятно.