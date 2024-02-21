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Как танцевать под песни группы Metallica

Как танцевать под песни группы Metallica

Автор:
21 февраля 2024 09:33
Сообщество : Юмор
Метки: metallica   Видео   Музыка   Прикол   Юмор   танец   
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Пользователь сети решил показать, как правильно плясать под песни группы Metallica. Для этого он наложил знаменитую песню Master of Puppets на кадры из старого фильма "Пока, пташка".

Танцуют все!

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Метки: metallica   Видео   Музыка   Прикол   Юмор   танец   
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12  комментариев
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50k
Максим Т. Час назад
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7k
Duckk 9 минут назад
Всегда так танцую )))
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26k
ЦСКА 37 минут назад
Ссылка vk.com
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4k
Василий Афиногенов 39 минут назад
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4k
Василий Афиногенов 39 минут назад
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1k
max20 52 минуты назад
Бальбоа-инструкторы шутят.
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5k
Наталья 57 минут назад
Прикольно
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770
Sexxxton 59 минут назад
Сразу вспомнился танцевальный батл из "пирога".
Ссылка youtu.be
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2k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
О, школота развлекуху "придумала"!
Мы так в 13-15 лет развлекались, когда совсем заняться было нечем. Включали телевизор, по херу что, хоть "Танцы народов мира", хоть "Сельский час", убирали звук, далее понятно.
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11k
поручик Ржевский Час назад
Ссылка www.youtube.com
==
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54
MrPalych поручик Ржевский 45 минут назад
Класс!
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