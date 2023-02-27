FISHKINET
Сообщество Криминал 1661 пост • 332 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом

Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом

Автор:
27 февраля 2023 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: США   гопник   грабитеь   магазин   нож   продавец   
2664
1
1

Тот достал нож и проучил гопника.

Грабители решили поживиться и пришли в магазин. Пока один отвлекал внимание продавца - другой схватил товар и убежал. А вот второму сбежать не удалось, менеджер выхватил нож и проучил гопника.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: США   гопник   грабитеь   магазин   нож   продавец   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Мурчелло 2 часа назад
А чо,так можно было?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
raael13 12 минут назад
Видимо это не первый грабитель у него. Чувствуется навык.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zulluz 14 минут назад
как то он это сделал слишком буднично, с улыбкой вежливой, каждый день так мусор выносит из магазина наверное? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zulluz 16 минут назад
Воровать это плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
297
Вася Васильев 17 минут назад
Жестоко, но в целом вполне справедливо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
73k
Viktor 36 минут назад
Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцомПосмотреть
Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez 37 минут назад
Ну теперь продавцу хана. Сильно переусердствовал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
koleos72 43 минуты назад
По нашим законам он себе лет на семь назащищался! Строгого! С учётом того что пару скинули-грабёж всё таки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 45 минут назад
"Айм дееед, айм деед"...

Да, ты дохлый ниггер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
663
Николай 50 минут назад
Ну чето ножом жестковато... В щщи дать не мог чтоль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Час назад
всегда найдётся азиат, который сделает всё в несколько раз лучше)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Shtoppi Час назад
негры наверное были? ))) думали что их жизни важны ))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Серега Shtoppi Час назад
Слепошарый что ли?Тот что убежал ,видно что белый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
293
Серега turyst 6 минут назад
Гитлер случайно не негром был,просто отбеленым?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
Бывалый Час назад
Ужасно нравится, когда "охотник" вдруг сам превращается в "жертву".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ Час назад
Ни хера себе проучил)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Сергей Час назад
у нас так в школе за булочки дрались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sssss3 2 часа назад
Не нож, судя по технике применения это явара, ну или модное слово куботан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
4k
Rubiroid_47 2 часа назад
Матерый менеджер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
dima423 2 часа назад
нихерасе... проучил так проучил))) ну не знаю... мне кажется даже по их законам за такое продавца посадят...и стоило ли оно того?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

202014



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
Хитрость, благодаря которой Марк Бернес прославился на всю страну
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
17 вещей, чей размер можно понять только в сравнении
Набирающие популярность в сообществах
Забавы Толстого Льва Николаевича
Забавы Толстого Льва Николаевича
50 лет назад
50 лет назад
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Этот мир не обречён

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#забавно#интересное#новости#подборка#картинки#автомир#познавательно
#интересно#в мире#животные#Прикол#красота#Приколы#автомобили#смешно#удивительно#природа
#Юмор#люди#кино#Россия#наука#СССР#дети#Фотографии#Ynews#Турция
DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) DOOM запустили на умном кольце. Эти эксперименты пора останавливать (видео) Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку Впечатляющий город для миниатюрных машинок Впечатляющий город для миниатюрных машинок Кассир и очень понятливый посетитель магазина Кассир и очень понятливый посетитель магазина Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов Олень ворвался в мясную лавку в США Олень ворвался в мясную лавку в США

На что жалуетесь?

Вернуться