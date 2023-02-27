Грабитель решил обнести магазин, но встретился с отчаянным продавцом

2664
1
1
Тот достал нож и проучил гопника.
Грабители решили поживиться и пришли в магазин. Пока один отвлекал внимание продавца - другой схватил товар и убежал. А вот второму сбежать не удалось, менеджер выхватил нож и проучил гопника.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- В США «Лего» представила новые «инклюзивные» фигурки для своего конструктора: одна с синдромом Дауна, вторая - без ноги
- Олень ворвался в мясную лавку в США
- Кассир и очень понятливый посетитель магазина
- Впечатляющий город для миниатюрных машинок
- Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов
Новости партнёров
Да, ты дохлый ниггер.
Если это СГА, то он может защищаться (и защищать своё имущество) от грабителей любым способом. Соразмерить ущерб нанесенный грабителю в состоянии аффекта (а оно налицо) невозможно...
У нас продавца, к сожалению посадили бы за превышение, а здесь ему ещё благодарность от полиции объявят...
И не придерёшься, к 5 левым особо, это ГВОЗДОДЁРЫ типа и документ есть даже.
Но не для самообороны, а чтобы не сломать на работе.
А так да, типа "тактические".
Также как и бейсбольная бита, топор, гвоздодёр или палка от швабры.
Пока носишь (возишь) с собой - это хоз.инвентарь или спортивный снаряд. Применил против человека - всё, это Х.О. - к сожалению, такова практика применения закона у нас.
посмотрим внимательней
гопник быстро сдулся, после последнего удара, в основание шеи, он даже не орал .. был мешком ..
у продавца, рука не дрогнула .. инструмент .. не понятен ..
https://www.pravda-tv.ru/2012/01/30/11643/o-dopustimoj-samooborone-v-amerikehttps://www.pravda-tv.ru/2012/01/30/11643/o-dopustimoj-samooborone-v-amerike