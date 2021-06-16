Невозмутимый и наглый грабитель в Сан-Франциско

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В одном из магазинов американского города Сан-Франциско запечатлели невозмутимого молодого преступника. Он заехал на территорию торговой точки на велосипеде, набрал в большой черный пакет необходимые ему товары, а затем спокойно уехал.
Наглость некоторых преступников не знает границ.
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Метки: Сан-Франциско видео кража магазин наглость преступник сша
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