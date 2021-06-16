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Сообщество Жизнь в США 695 постов • 225 подписчиков подписаться
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Невозмутимый и наглый грабитель в Сан-Франциско

Невозмутимый и наглый грабитель в Сан-Франциско (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 11:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Сан-Франциско   видео   кража   магазин   наглость   преступник   сша   
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В одном из магазинов американского города Сан-Франциско запечатлели невозмутимого молодого преступника. Он заехал на территорию торговой точки на велосипеде, набрал в большой черный пакет необходимые ему товары, а затем спокойно уехал.

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Метки: Сан-Франциско   видео   кража   магазин   наглость   преступник   сша   
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4  комментария
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8k
ScorpionDS 55 минут назад
Остановить его даже не пытались, по сути отпустили товар без оплаты ...
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9k
harlamov 24 минуты назад
Странно, даже съемка на телефон не помогла... Ну ничего, когда у человека сердце остановится, надо будет снимать видео, это точно спасет ему жизнь...
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1k
Гном 40 минут назад
Так негр же)) им там можно теперь. У нас так чурки пытаются часто, но их иногда бьют за это))
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6k
ваня панкин 45 минут назад
ну, фуле вы хотели?.. абизяны, мать их за ногу!!!
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