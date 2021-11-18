Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку

Все началось с того, что сотрудница магазина помешала косолапому обыскивать мусорные баки на улице. Женщина вернулась в магазин, чтобы позвонить в службу спасения и вскоре дверь открыл медведь.



Прибывшие на место сотрудники экстренной службы прогнали хищника, но, как выяснилось, ненадолго. Утром лесной житель вновь пришел к мусорным бакам и начал копаться в них.