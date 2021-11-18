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Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку

Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 09:47
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   в мире   видео   животные   магазин   медведь   сша   
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В США медведь самостоятельно открыл дверь магазина и зашел внутрь. Он воспользовался антисептиком возле входа, однако сознательному косолапому клиенту все равно были не рады.
Все началось с того, что сотрудница магазина помешала косолапому обыскивать мусорные баки на улице. Женщина вернулась в магазин, чтобы позвонить в службу спасения и вскоре дверь открыл медведь.

Прибывшие на место сотрудники экстренной службы прогнали хищника, но, как выяснилось, ненадолго. Утром лесной житель вновь пришел к мусорным бакам и начал копаться в них.

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Метки: Ynews   в мире   видео   животные   магазин   медведь   сша   
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2  комментария
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295
bylbatarasich 24 минуты назад
озвучка из порно 80х...ау ауууу ау ау аууууууф
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閃光 Минуту назад
Неправильно тётка верещит. Надо "marsh sey chas zhe otsuda ish kakie hozaeeva bl'yad"
Ссылка www.youtube.com
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Fidel

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