Голодный медведь зашел в магазин и напугал американку

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В США медведь самостоятельно открыл дверь магазина и зашел внутрь. Он воспользовался антисептиком возле входа, однако сознательному косолапому клиенту все равно были не рады.
Все началось с того, что сотрудница магазина помешала косолапому обыскивать мусорные баки на улице. Женщина вернулась в магазин, чтобы позвонить в службу спасения и вскоре дверь открыл медведь.
Прибывшие на место сотрудники экстренной службы прогнали хищника, но, как выяснилось, ненадолго. Утром лесной житель вновь пришел к мусорным бакам и начал копаться в них.
Прибывшие на место сотрудники экстренной службы прогнали хищника, но, как выяснилось, ненадолго. Утром лесной житель вновь пришел к мусорным бакам и начал копаться в них.
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