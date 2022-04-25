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Сообщество Жизнь в США 836 постов • 241 подписчик подписаться
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Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов

Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов

Автор:
25 апреля 2022 10:19
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   в мире   видео   интересно   магазин   необычно   супермаркет   
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В торгово-развлекательном комплексе Area15, расположенном в Лас-Вегасе, можно отыскать любопытный фальшивый супермаркет. На его полках можно найти причудливые копии обычных товаров и не только.
Один из самых необычных супермаркетов.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   интересно   магазин   необычно   супермаркет   
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2  комментария
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34k
Опаньки 40 минут назад
супермаркеты выглядит так, как будто его чубайс строил
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Оксид Бетона 37 минут назад
Так вот куда пропал грузовик с ЛСД! Его нашли создатели этого магазина.
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Alex Chebrikov

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