Необычный супермаркет, в котором нет настоящих продуктов

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В торгово-развлекательном комплексе Area15, расположенном в Лас-Вегасе, можно отыскать любопытный фальшивый супермаркет. На его полках можно найти причудливые копии обычных товаров и не только.
Один из самых необычных супермаркетов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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