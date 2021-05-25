У терпеливого продавца сдали нервы

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Сотрудник небольшого продуктового магазина не стал терпеть словесную перепалку двух женщин и выгнал их с территории торговой точки. Видеоролик необходимо смотреть со звуком.
Видео содержит ненормативную лексику
Перед просмотром приготовьтесь к новому уровню съемки (экран телефона с видеороликом с камеры наблюдения снят на видео вертикально).
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Стандартное место встречи районных интеллектуалов.
Ничего удивительного.
У меня в соседнем доме такое.
Мимо проходишь целуются, через 5 минут идешь обратно, уже насмерть бьются