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У терпеливого продавца сдали нервы

У терпеливого продавца сдали нервы (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 10:29
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   кассир   конфликт   магазин   продавец   
167
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Сотрудник небольшого продуктового магазина не стал терпеть словесную перепалку двух женщин и выгнал их с территории торговой точки. Видеоролик необходимо смотреть со звуком.

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Метки: видео   кассир   конфликт   магазин   продавец   
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Алексей 16 минут назад
всё правильно сделал!
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14k
KOSTELLO 5 минут назад
Ну так пивное рыгалово.
Стандартное место встречи районных интеллектуалов.
Ничего удивительного.
У меня в соседнем доме такое.
Мимо проходишь целуются, через 5 минут идешь обратно, уже насмерть бьются
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3k
Виктор Штурмаревич 9 минут назад
ещё бутылку газировки можно было разрядить в этих лаек.
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