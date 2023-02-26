Настоящему охотнику ничто не помешает

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Впрочем, как и многие другие животины.....
Хищники, кстати, поумнее - на такое ведутся гораздо реже.....
В-общем, помогли кисурчику.......
Интересно посмотреть! Впервые вижу охоту рыси.
Чего минусами раскидываться?