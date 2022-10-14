С 1970 года численность диких животных сократилась почти на 70%

Каждые два года Фонд дикой природы и Зоологическое общество Лондона готовит доклад о численности диких животных в мире. В 2022 году сообщили, что за период с 1970 по 2018 год популяция диких животных на Земле сократилась на 69%.
Для оценки изменений популяции ученые разных стран провели анализ численности 5230 видов животных. Самое значительное число уменьшения популяции (94%) зафиксировали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Это места, где находятся тропические леса Амазонки.
На втором месте по сокращению популяции диких животных стоит Африка — 66%. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%, Европа и Средняя Азия — 18%, уточняет "Коммерсант".
Представитель WWF Таня Стили сообщила причины уменьшения популяции.
"Темпы вырубки лесов ускоряются, лишая эту уникальную экосистему не только деревьев, но и диких животных, которые зависят от них, и лишая Амазонию возможности быть одним из наших самых важных союзников в борьбе с изменением климата", -сказала она.
Также причинами стало загрязнение природы, сельское хозяйство, охота и вырубка лесов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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