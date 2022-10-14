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С 1970 года численность диких животных сократилась почти на 70%

С 1970 года численность диких животных сократилась почти на 70%

Автор:
14 октября 2022 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: wwf   дикие животные   животные   интересное   фото   численность   экология   
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Каждые два года Фонд дикой природы и Зоологическое общество Лондона готовит доклад о численности диких животных в мире. В 2022 году сообщили, что за период с 1970 по 2018 год популяция диких животных на Земле сократилась на 69%.

Для оценки изменений популяции ученые разных стран провели анализ численности 5230 видов животных. Самое значительное число уменьшения популяции (94%) зафиксировали в странах Латинской Америки и Карибского бассейна. Это места, где находятся тропические леса Амазонки.

На втором месте по сокращению популяции диких животных стоит Африка — 66%. Далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион — 55%, Северная Америка — 20%, Европа и Средняя Азия — 18%, уточняет "Коммерсант".

Представитель WWF Таня Стили сообщила причины уменьшения популяции.

"Темпы вырубки лесов ускоряются, лишая эту уникальную экосистему не только деревьев, но и диких животных, которые зависят от них, и лишая Амазонию возможности быть одним из наших самых важных союзников в борьбе с изменением климата", -сказала она.

Также причинами стало загрязнение природы, сельское хозяйство, охота и вырубка лесов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: wwf   дикие животные   животные   интересное   фото   численность   экология   
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5  комментариев
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93
василий монахов 3 часа назад
Ничего, судя по тому, как развиваются события, популяципя людей тоже скоро сократится и зверушкам станет полегче.
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2k
Старичок 42 минуты назад
так сами англосаксы и постарались в этом.
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12k
котегRUS 2 часа назад
интересно, тогда почему у нас медведей стало раз в 20 больше?
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833
Жирный бот 3 часа назад
А у нас в Подмосковье медведи и кабаны расплодились)
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