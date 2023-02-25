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Как одним вопросом поставить феминисток в тупик

Как одним вопросом поставить феминисток в тупик

Автор:
25 февраля 2023 13:39
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   деньги   отношения   свидание   феменизм   
2629
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В сети завирусилось интервью с девушками, которые считают, что в мире должно царить равноправие. Правда равноправие какое-то однобокое получается.

Современный феминизм - штука универсальная. Когда это выгодно, дамы начинают требовать, что бы у них были точно такие же политические, экономические и гражданские права, как и у мужчин. Но и от старых "предрассудков" отказываться они не собираются.


А когда им на это указывают, многие просто впадают в ступор.


Друзья, а как вы считаете, кто должен платить на первом свидании?

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Метки: Юмор   видео   деньги   отношения   свидание   феменизм   
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30  комментариев
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4k
EvgeniySAN 54 минуты назад
Не, как грится если девушка не в состоянии меня содержать, то нафиг такую девушку )))
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10k
Shtoppi Полминуты назад

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4k
Kozlodoev 2 минуты назад
ФеминизЬм- он где надо феминизЬм...
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909
Andrey 3 минуты назад
Если мадам начнёт на первом свидании загонять про феминизм, то лучше сразу заплатить за обоих и уйти в закат, такие не должны размножаться
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44k
Мойша 4 минуты назад
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Мойша 6 минут назад
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25k
Егор 6 минут назад
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23k
Руслан 9 минут назад
Ну феминистка и феминистка бывает.
Главное чтобы стирала, убиралась и готовила хорошо.
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1k
Татьяна Баженова 15 минут назад
Для свидания больше нет мест? Обязательно в ресторан? А кино, стадион, каток, театр, дискотека.... а между делом просто кофейку попить? Мне кажется, в ресторан ходят, когда отношения уже очень определённые, а там уже по правилам: кто пригласил, тот и платит.
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5k
alex 16 минут назад
шлюхи шифруются под феминисток
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31k
Slonyash 20 минут назад
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17k
Александр Полчаса назад
Феминизм по обстоятельствам. Что касается прав, так фенистка, а как дело касается обязанностей, так девушка и ей все должны.
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1k
Лимонадный Джо Полчаса назад
Ну так пусть и работают, как мужики - на сталелитейных заводах. В шахтах. Лезут в горящее здание и ловят на море тралом рыбу.
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52k
smakido Полчаса назад
Просто сейчас "модно" быть:феминисткой, эко -активисткой и т.д. И лишь немногие таковыми реально являются. В данном видео девушки очень молоды, зелены и , как мне показалось, не совсем понимают сути такого понятия как "феминизм".
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997
Просто прохожий 38 минут назад
Пока девка не отработает на 100% про ресторан пусть забудет. Тут как вечный вопрос, что первично-курица или яйцо? Так и тут- полноценный трах или ресторан.
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−17
12k
Kostick 49 минут назад
а зачем на первое свидание идти в ресторан? это же первейший признак тарелочницы.
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22k
hebpat 58 минут назад
на первом свидании должен платить мужчина, а давать девушка - всё справедливо
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2k
Василий Афиногенов Час назад
эт не фемки,это шалавы!
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