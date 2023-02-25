Как одним вопросом поставить феминисток в тупик

Современный феминизм - штука универсальная. Когда это выгодно, дамы начинают требовать, что бы у них были точно такие же политические, экономические и гражданские права, как и у мужчин. Но и от старых "предрассудков" отказываться они не собираются.

А когда им на это указывают, многие просто впадают в ступор.