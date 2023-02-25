Как одним вопросом поставить феминисток в тупик

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В сети завирусилось интервью с девушками, которые считают, что в мире должно царить равноправие. Правда равноправие какое-то однобокое получается.
Современный феминизм - штука универсальная. Когда это выгодно, дамы начинают требовать, что бы у них были точно такие же политические, экономические и гражданские права, как и у мужчин. Но и от старых "предрассудков" отказываться они не собираются.
А когда им на это указывают, многие просто впадают в ступор.
Друзья, а как вы считаете, кто должен платить на первом свидании?
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Главное чтобы стирала, убиралась и готовила хорошо.
Сразу после остановки коня.