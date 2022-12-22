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Если парни будут вести себя в отношениях также, как девушки

Если парни будут вести себя в отношениях также, как девушки

Автор:
22 декабря 2022 12:47
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   девушки   отношения   парни   
740
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Как со стороны выглядела бы влюбленная пара, в которой парень вёл себя как девушка и наоборот. Мечтать не вредно!
Девушка оплатила за тебя счёт в ресторане, а дальше всё как в тумане...

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Метки: Прикол   Юмор   видео   девушки   отношения   парни   
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8  комментариев
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5k
livaneth Час назад
А потом она его обрюхатит
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10k
GRuslan 4 минуты назад
Надо оставаться теми кем нас создала природа, защитник, добытчик, хранительница очага, ласковая и покорная. А не вот это все, за права они борятся, с ног на голову мир перевернули.
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24k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
Ну и ночью...
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91
ruslan d Полчаса назад
ну многие так и делают сейчас
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31k
Игорь 42 минуты назад
Я понимаю, конечно - это стёб и пародия. Но зачем же так самозабвенно педика отыгрывать?! Или не отыгрывать?!
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40k
jonnyD 51 минуту назад
Этим бабам только одно и нужно ...
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21k
homerchik Час назад
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