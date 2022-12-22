Если парни будут вести себя в отношениях также, как девушки

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Как со стороны выглядела бы влюбленная пара, в которой парень вёл себя как девушка и наоборот. Мечтать не вредно!
Девушка оплатила за тебя счёт в ресторане, а дальше всё как в тумане...
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