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Актёр, у которого ещё нет "Оскара"

Актёр, у которого ещё нет "Оскара"

Автор:
16 января 2023 09:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   деньги   импровизация   позитив   розыгрыш   
1982
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Автор видео позвал незнакомца к своей машине и сделал вид, что принял его за другого человека. Шутник попросил мужчину передать деньги другому работяге и стал наблюдать, как тот импровизирует.
Мужчина не растерялся и начал импровизировать, чтобы завладеть купюрой.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   деньги   импровизация   позитив   розыгрыш   
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8  комментариев
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10k
Sehenswuerdigkeiten Час назад
У этого актёра первый проданный билет ) Конечно 5-ка много для него, но штуку точно заработал )
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114
Иванов 21 минуту назад
Дают - бери)
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21k
homerchik Час назад
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61
Alex Roland Час назад
мажор издевается над работягой .. ай как смешно ... вот только кому ....
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51k
dima423 2 часа назад
хочешь жить умей вертеться))
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