Автор видео позвал незнакомца к своей машине и сделал вид, что принял его за другого человека. Шутник попросил мужчину передать деньги другому работяге и стал наблюдать, как тот импровизирует.

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Мужчина не растерялся и начал импровизировать, чтобы завладеть купюрой.