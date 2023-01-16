1982
1
1
Автор видео позвал незнакомца к своей машине и сделал вид, что принял его за другого человека. Шутник попросил мужчину передать деньги другому работяге и стал наблюдать, как тот импровизирует.
Мужчина не растерялся и начал импровизировать, чтобы завладеть купюрой.
Источник:
Ссылки по теме:
- Женщины прикольнулись над своими мужьями
- Дружелюбный пёс проник на сцену и решил составить компанию танцовщице
- Кот на страже здоровья хозяина
- Розыгрыш мужчины в ресторане
- Перекосило: мужчина подшутил над своей дочкой
Новости партнёров
реклама