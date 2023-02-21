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Сложности из-за недельного супа в холодильнике

Сложности из-за недельного супа в холодильнике

Автор:
21 февраля 2023 11:39
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   мужчины и женщины   отношения   суп   
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Приходишь домой с работы, а любимая жена предлагает отведать супа. Но вот беда, он стоит в холодильнике неделю, да и ты уже перекусил шаурмой по дороге. Приходится идти на уступки.

Вот и договорились


 Диалог, который мог произойти практически в любой семье.

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Метки: Курьезы   Прикол   Юмор   видео   мужчины и женщины   отношения   суп   
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