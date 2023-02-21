Сложности из-за недельного супа в холодильнике

508
1
1
Приходишь домой с работы, а любимая жена предлагает отведать супа. Но вот беда, он стоит в холодильнике неделю, да и ты уже перекусил шаурмой по дороге. Приходится идти на уступки.
Вот и договорились
Диалог, который мог произойти практически в любой семье.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка не смогла разобраться с большой хлопушкой
- Трудности отношений: попытка поделиться сэндвичем с девушкой
- Позывной Бэтмен: мобилизованный шлёт горячий привет главе администрации
- Неудачная попытка студентов пожать руку преподавателю
- Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки
Новости партнёров