«У меня болит душа за наш город»: в Красноярске девушка разделась и прогулялась по улице

Как позже выяснилось, это была идея фотографа Надежды Уточкиной, которая переживает за грязный воздух в родном городе.

«Идея появилась после того, как я посмотрела в окно и не увидела ничего. Каждый раз, выходя на улицу, я чувствовала запах гари, а на машине (чистой!) за пару часов образовывался слой пыли. Это больная тема всех красноярцев. Люди надеются, что с помощью огласки, видео дойдет до администрации, и примут какие-то меры. У меня болит душа за наш город, я люблю его и не собираюсь переезжать».

Администрация Красноярска пока это никак не прокомментировала.