«У меня болит душа за наш город»: в Красноярске девушка разделась и прогулялась по улице

Этот «перфоманс» посвящён проблеме загрязнения воздуха.
Жители Красноярска сегодня наблюдали необычную картину: по улице вышагивала морозоустойчивая дама в нижнем белье, обмазанная грязью. Когда ей надоело гулять, девушка завернулась в целлофан.
Источник:
Как позже выяснилось, это была идея фотографа Надежды Уточкиной, которая переживает за грязный воздух в родном городе.
«Идея появилась после того, как я посмотрела в окно и не увидела ничего. Каждый раз, выходя на улицу, я чувствовала запах гари, а на машине (чистой!) за пару часов образовывался слой пыли. Это больная тема всех красноярцев. Люди надеются, что с помощью огласки, видео дойдет до администрации, и примут какие-то меры. У меня болит душа за наш город, я люблю его и не собираюсь переезжать».
Администрация Красноярска пока это никак не прокомментировала.
Источник:
- Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку
- Разбила сердце: неудачное предложение на футбольном матче
- Забывчивая клиентка парикмахерской
- В Казани девушка повисла в лифте на поводке от собаки и чуть не погибла
- Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки
ЗЫ: кстати, Наутилус вспомнился
-за экологию болеет всей душой, но с тачкой прощаться не хочет? Всё, что нужно знать.
В газовой сверхдержаве до сих пор подавляющая часть Сибири и ДВ отапливается углем. Пруф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_тепловых_электростанций_России#ОЭС_Сибириhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_тепловых_электростанций_России#ОЭС_Сибири
ТЭЦ+заводы+частный сектор = режим черного неба регулярно, не слышали?
Она же не думала что будет такая реакция от загрязнителей "Ой, гляньте, грязная баба полуголая гуляет, надо меньше загрязнять"