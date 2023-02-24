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«У меня болит душа за наш город»: в Красноярске девушка разделась и прогулялась по улице

«У меня болит душа за наш город»: в Красноярске девушка разделась и прогулялась по улице

Автор:
24 февраля 2023 15:20
Метки: Девушка   администрация   загрязнение воздуха   красноярск   фотограф   целлофан   
3353
1
1

Этот «перфоманс» посвящён проблеме загрязнения воздуха.

Жители Красноярска сегодня наблюдали необычную картину: по улице вышагивала морозоустойчивая дама в нижнем белье, обмазанная грязью. Когда ей надоело гулять, девушка завернулась в целлофан.

Как позже выяснилось, это была идея фотографа Надежды Уточкиной, которая переживает за грязный воздух в родном городе.

«Идея появилась после того, как я посмотрела в окно и не увидела ничего. Каждый раз, выходя на улицу, я чувствовала запах гари, а на машине (чистой!) за пару часов образовывался слой пыли. Это больная тема всех красноярцев. Люди надеются, что с помощью огласки, видео дойдет до администрации, и примут какие-то меры. У меня болит душа за наш город, я люблю его и не собираюсь переезжать».

Администрация Красноярска пока это никак не прокомментировала.

Источник:

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Метки: Девушка   администрация   загрязнение воздуха   красноярск   фотограф   целлофан   
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33  комментария
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
по моему она хотела показать свою задницу (хорошенькую конечно) ну и так попиариться . залежалый товар всегда выставляют на передний план .
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
99
Серж 9 минут назад
Шиза во всей своей красе.
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20k
Davy Jones 18 минут назад
Когда они уже отсасывать начнут ради своих идеалов, а не только голыми бегать?
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8k
Copycat 23 минуты назад
Да красноярск в сравнении с алматой шикарным воздухом обладает)
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4k
Taf Taffus Полчаса назад
Ну, по части атмосферы в Красноярске с ней можно согласиться. Жопа еще та. Даже жители Братска (у которых практически в черте города пыхает один из крупнейших целлюлозных комбинатов и в каких-то пяти километрах алюминиевый завод, который совсем не кислород в атмосферу поставляет) охреневали от красноярского воздуха.
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25k
Matrosskin 46 минут назад
Ну как то тема си.., пардон - загрязнения не раскрыта. Не до конца, видать, душа у неё болит, так проблемы загрязнения она не решит. Нужно полнее раскрывать вопрос.
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16k
Михаил Гривин 50 минут назад
Такой протест нам по нраву. Протестуйте больше, заходите дальше, снимайте последнее!

ЗЫ: кстати, Наутилус вспомнился
Ссылка www.youtube.com
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40k
Сергей 55 минут назад
Если видео дойдет до администрации, то место секретарши ей гарантировано.
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1k
K_II_T 56 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
ChePaev 58 минут назад
душа болит у душевнобольных
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6k
Компьютер DELL монитором Час назад
Очередная шлюха всем показала жопу
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18k
Дмитрий Час назад
Ну, понятно -- инопланетянка

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58k
Опиум для народа Час назад
-"а на машине (чистой!) за пару часов образовывался слой пыли."-
-за экологию болеет всей душой, но с тачкой прощаться не хочет? Всё, что нужно знать.
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497
mironc Опиум для народа Час назад
Если у нее не дизельный трактор или 5-литровый бензин без катализатора, то ее тачка - не самое страшное в атмосфере Красноярска.
В газовой сверхдержаве до сих пор подавляющая часть Сибири и ДВ отапливается углем. Пруф
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_тепловых_электростанций_России#ОЭС_Сибириhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Список_тепловых_электростанций_России#ОЭС_Сибири
ТЭЦ+заводы+частный сектор = режим черного неба регулярно, не слышали?
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1k
naf-naf 2 часа назад
В Красноярске сегодня +6, так, что не замерзнет
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Здесь только слабоумие в развивающейся стадии.
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17k
Александр 2 часа назад
Очередная блогерка решила раскрутиться.
Она же не думала что будет такая реакция от загрязнителей "Ой, гляньте, грязная баба полуголая гуляет, надо меньше загрязнять"
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1k
GoInDown 2 часа назад
неделю не дотянула, весеннее обострение началось раньше.
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37k
Александр 2 часа назад
Болит душа? Душевнобольная...
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6k
sedoisever 2 часа назад
Странная тяга решать политические, экологические и т.д. проблемы посредством демонстрирования голой тушки.
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