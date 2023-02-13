В Казани девушка повисла в лифте на поводке от собаки и чуть не погибла

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Ещё неизвестно, кто выл громче - она или её питомец.
Девушка зашла в лифт и засмотрелась в зеркало. А её песель остался снаружи, причём его поводок был привязан к поясу дамы. Когда кабина поехала, мадемуазель буквально повисла в воздухе.
Пока она сучила ногами и вызывала диспетчера, сообразительный пёс освободился от ошейника и громко залаял. На шум прибежали жильцы и вытащили девушку из поводка.
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