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В Казани девушка повисла в лифте на поводке от собаки и чуть не погибла

В Казани девушка повисла в лифте на поводке от собаки и чуть не погибла

Автор:
13 февраля 2023 15:22
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   Казань   жильцы   лифт   поводок   собака   
1236
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Ещё неизвестно, кто выл громче - она или её питомец.

Девушка зашла в лифт и засмотрелась в зеркало. А её песель остался снаружи, причём его поводок был привязан к поясу дамы. Когда кабина поехала, мадемуазель буквально повисла в воздухе.

Пока она сучила ногами и вызывала диспетчера, сообразительный пёс освободился от ошейника и громко залаял. На шум прибежали жильцы и вытащили девушку из поводка.

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Метки: Девушка   Казань   жильцы   лифт   поводок   собака   
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18  комментариев
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51k
dima423 Полчаса назад
а от чего она чуть не погибла то? от дистрофии мозга?)) ...так это ее естественное состояние походу...
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22k
Дмитрий Минуту назад
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3k
Daimos 4 минуты назад
Самый безопасный транспорт. Когда смотрели "Пункт назначения", думали такой фигни фантастической быть не может. А нет, люди сами создают такие ситуации.
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10k
Дмитрий 9 минут назад
ТП обыкновенная.
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58k
Morder 14 минут назад
Ecть такая премия Дарвина...
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44k
Соломей 14 минут назад
как навести суету по тупости...
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21k
BiZ 16 минут назад
ьлядь, как они это делают?
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2k
· · 22 минуты назад
Когда лифт, при помощи своей двери, начал производить соитие с этой дамой, в моей голове спонтанно зазвучала сразу эта мелодия :
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25k
Serg2001 24 минуты назад
О пользе перочинного ножа в кармане... Хотя зачем его таскать постоянно. "Такое же не каждый день случается"
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4k
Дмитрий ! Полчаса назад
Ё-бо-бо.
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30k
Dobry vojak Svejk Полчаса назад
качественная верёвочка )
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32k
Fat Lynx Полчаса назад
Она то висела на поясе, а песеля душило ошейником...
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313
ruslan d Полчаса назад
Одна из причин , почему надо носить небольшой нож с собой
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313
ruslan d MrAnderson Минуту назад
Да с каждым может случиться
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1k
Alex 45 минут назад
Пиз**ц... Собака умнее оказалась.
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