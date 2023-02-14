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Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку

Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку

Автор:
14 февраля 2023 13:52
Метки: Девушка   авария   в мире   видео   колесо   люди   повезло   
539
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Молодая девушка чудом не пострадала во время «встречи» с колесом, отлетевшим от автомобиля. Избежать тяжелых травм удалось благодаря везению.

Неизвестно, насколько печально для героини ролика мог бы закончиться этот день, если бы не её реакция и природное везение.


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Метки: Девушка   авария   в мире   видео   колесо   люди   повезло   
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88k
Феофан Полчаса назад
Не всем везёт.
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723
Kra 42 минуты назад
да уж...тренированный у нее ангел-хранитель!..
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558
Николай Пауков 43 минуты назад
Взял рабочие жигули как то. Еду по МКАД 80-90 км\ч. Тут вибрация справа спереди. Я думаю "о, колесо!" и оно тут же отлетает и укатывается куда то за горизонт))) Отъехал на тормозном диске и шел за ним метров 500. Как оно не попало не в какую тачку понятия не имею. История к тому, что укатится оно может очень далеко.
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30k
Dobry vojak Svejk Час назад
Профессионально она головой кивнула. Отточено так . Как в гимнастике )
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