Отлетевшее колесо чуть не покалечило девушку

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Молодая девушка чудом не пострадала во время «встречи» с колесом, отлетевшим от автомобиля. Избежать тяжелых травм удалось благодаря везению.
Неизвестно, насколько печально для героини ролика мог бы закончиться этот день, если бы не её реакция и природное везение.
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