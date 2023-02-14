Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки

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Собака решила поиграть со своей хозяйкой, когда та выезжала на своей машине со двора. Девушка покинула транспортное средство и попыталась загнать питомца в дом. Пока хозяйка бегала за собакой, автоматические ворота начали предательски закрываться.
Увидев, что автомобилю угрожает опасность, девушка принялась спасать его всеми силами.
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Возможно, когда женщина плюхнулась на попу перед воротами он и сработал, к сожалению видео обрывается на этом месте. Я надеюсь, что сработал, в противном случае ей не позавидуешь.