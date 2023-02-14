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Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки

Комичный эпизод из жизни невнимательной автомобилистки

Автор:
14 февраля 2023 11:12
Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   ворота   животные   собака   
817
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Собака решила поиграть со своей хозяйкой, когда та выезжала на своей машине со двора. Девушка покинула транспортное средство и попыталась загнать питомца в дом. Пока хозяйка бегала за собакой, автоматические ворота начали предательски закрываться.

Увидев, что автомобилю угрожает опасность, девушка принялась спасать его всеми силами.


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Метки: Девушка   Курьезы   Прикол   Юмор   видео   ворота   животные   собака   
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14  комментариев
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476
Knives22 54 минуты назад
Даже собака знает, что хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается.
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499
cdzpm 44 секунды назад
На сколько я себе представляю, должно быть два датчика - оптика на нахождение в зоне закрытия, и датчик от перегрузки при закрывании как на подъемнике стекла в машине. Видимо экономили
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266
Александр Мешков 8 минут назад
КАКАЯ МОЛОДЕЦ
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22k
Inter 17 минут назад
я не спрашиваю, что там насчет датчика, который не закрывает ворота, когда машина в зоне стоит?? У меня другой вопрос, а накуя она вообще так машину оставила и кто нажал на закрытие,2 метра вперед проехать не судьба??
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1k
Антон 18 минут назад
А её пополам не того?
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2k
Walther Полчаса назад
Эта песнь посвящается ЖЕНСКОЙ ЛОГИКЕ!!!
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
А сесть за руль и отъехать мозгов не хватило....
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48k
Прораб 37 минут назад
Вообще то у ворот датчик в створе должен стоять, как раз для таких случаев. Видать сэкономили штуку рублей.
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6k
Дмитрий 38 минут назад
Не не. Не постанова. Особенно последний момент.
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4k
pinbalist 41 минуту назад
Тот случай, когда комментарии излишни
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