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Разбила сердце: неудачное предложение на футбольном матче

Разбила сердце: неудачное предложение на футбольном матче

Автор:
14 февраля 2023 09:27
Метки: Девушка   Стадион   в мире   неудача   предложение   сюрприз   фейл   футбол   
465
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В перерыве футбольного матча между командами «Атлас» и «Монтеррей» один из болельщиков решил сделать своей второй половинке предложение. Он вывел девушку на поле и встал перед ней на колено. Однако по неизвестной причине она ответила отказом.

Романтический сюрприз не удался


Девушка помотала головой и убежала под неодобряющий гул толпы. Расстроенный мужчина ушел с поля в обнимку с талисманом команды.

Источник:

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Метки: Девушка   Стадион   в мире   неудача   предложение   сюрприз   фейл   футбол   
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9  комментариев
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14k
Alex Полчаса назад
Радуйся, идиот!
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454
Dima Udo 45 секунд назад
Опозорил телку, теперь она ему точно не даст!
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51k
dima423 44 минуты назад
Мужик полнейший долбайоп... делать ПУБЛИЧНО предложение на стадионе, бабе которой это не надо?? да даже если хоть на каплю не уверен, что ей это не нужно...то тебе, идиот, это и подавно не должно быть нужно))
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4k
Денис 54 минуты назад
Я вообще этих дебилов не понимаю. Позорище устраивают на публике. ДБ. Вообще считаю это дело сугубо личное и должно произойти в совершенно другой обстановке. Насмотрятся тупорылой голливудни, и я...ут друг друга в жёпы.
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21k
ЦСКА 57 минут назад
Спи спокойно ночью, мама, мы болеем за «Динамо»!
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25k
Serg2001 58 минут назад
"Ты отказала мне два раза, "не хочу" сказала ты
Вот такая вот зараза - девушка моей мечты..." (с) Песня.
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