Разбила сердце: неудачное предложение на футбольном матче

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В перерыве футбольного матча между командами «Атлас» и «Монтеррей» один из болельщиков решил сделать своей второй половинке предложение. Он вывел девушку на поле и встал перед ней на колено. Однако по неизвестной причине она ответила отказом.
Романтический сюрприз не удался
Девушка помотала головой и убежала под неодобряющий гул толпы. Расстроенный мужчина ушел с поля в обнимку с талисманом команды.
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