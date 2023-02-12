Что нам негоже: пострадавшим в Турции из Европы и США прислали вечерние платья и косметику

Многие страны мира продолжают оказывать помощь Турции, пострадавшей от чудовищного землетрясения. Вот только делают это бездумно и на "отвали".





Волонтёры, разбирая коробки с гумпомощью из Европы и США в сортировочном центе в Измире, недоумевают: разве вечерние туалеты, косметика, обувь на шпильках - крайне необходимые вещи для потерявших кров? И такого барахла, зачастую изрядно изношенного и откровенно грязного, довольно много.



