Что нам негоже: пострадавшим в Турции из Европы и США прислали вечерние платья и косметику

Турецкие волонтёры разбирают гуманитарную помощь и удивляются: разве это предметы первой необходимости?
Многие страны мира продолжают оказывать помощь Турции, пострадавшей от чудовищного землетрясения. Вот только делают это бездумно и на "отвали".
Волонтёры, разбирая коробки с гумпомощью из Европы и США в сортировочном центе в Измире, недоумевают: разве вечерние туалеты, косметика, обувь на шпильках - крайне необходимые вещи для потерявших кров? И такого барахла, зачастую изрядно изношенного и откровенно грязного, довольно много.
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Вот как удобно: вроде бы и отметились, что помогли, и потратили на это минимум средств. Собрать и отправить барахло из сэконда - много ума не надо.
Это в России гуманитарную помощь собирают из остро необходимых предметов: продукты питания, медикаменты, постельные принадлежности, тёплые вещи, средства гигиены. Совсем недавно МЧС РФ доставило в горные деревни провинции Кахраманмараш около 1,5 тонн необходимых вещей.
Во многих городах России открыты пункты приёма гуманитарной помощи, которую отправят пострадавшим в Турцию.
Уверены, вечерних платьев и стоптанной обуви там не будет.
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