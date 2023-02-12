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Что нам негоже: пострадавшим в Турции из Европы и США прислали вечерние платья и косметику

Что нам негоже: пострадавшим в Турции из Европы и США прислали вечерние платья и косметику

Автор:
12 февраля 2023 10:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Турция   видео   волонтёры   гуманитарная помощь   землетрясение   на те боже   помогли   
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Турецкие волонтёры разбирают гуманитарную помощь и удивляются: разве это предметы первой необходимости?

Многие страны мира продолжают оказывать помощь Турции, пострадавшей от чудовищного землетрясения. Вот только делают это бездумно и на "отвали".


Волонтёры, разбирая коробки с гумпомощью из Европы и США в сортировочном центе в Измире, недоумевают: разве вечерние туалеты, косметика, обувь на шпильках - крайне необходимые вещи для потерявших кров? И такого барахла, зачастую изрядно изношенного и откровенно грязного, довольно много.


Вот как удобно: вроде бы и отметились, что помогли, и потратили на это минимум средств. Собрать и отправить барахло из сэконда - много ума не надо.


Это в России гуманитарную помощь собирают из остро необходимых предметов: продукты питания, медикаменты, постельные принадлежности, тёплые вещи, средства гигиены. Совсем недавно МЧС РФ доставило в горные деревни провинции Кахраманмараш около 1,5 тонн необходимых вещей.


Во многих городах России открыты пункты приёма гуманитарной помощи, которую отправят пострадавшим в Турцию.


Уверены, вечерних платьев и стоптанной обуви там не будет.

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Метки: Турция   видео   волонтёры   гуманитарная помощь   землетрясение   на те боже   помогли   
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8  комментариев
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30k
АнтонПолднев 40 минут назад
Америкосы красавчики. А то, что турки не хотят ходить по развалинам на шпильках в вечерних платьях и с хорошим макияжем, это проблема турок...
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875
Хачик 4 минуты назад
Не подумайте, что злорадствую, ни коем случае, но это тот случай, где надо делать выводы - "кто есть кто"!
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19k
alexis 7 минут назад
Просто перепутали, бусы должны были на 404 отправить.
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5k
просто Дмитрий 14 минут назад
А кружевные труселя только вна лохляндию понасылали, больше не осталось?
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6k
sedoisever Полчаса назад
Это и есть "весь цивилизованный мир", про который так любят выть, ну сами знаете кто...
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29k
Владимир 37 минут назад

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1k
Ksenia2 40 минут назад
Позорники.
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