FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 12287 постов • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Хозяин мясной лавки угощает бездомных животных вкусняшками

Хозяин мясной лавки угощает бездомных животных вкусняшками

Автор:
03 июня 2022 09:19
Сообщество : Животные
Метки: Турция   видео   добро   животные   коты   мясник   пёс   собаки   
142
1
1
Как правило, животным не рады в продуктовых магазинах, но только не в этом. Мясник из Турции очень любит животных и всегда угощает четвероногих гостей мясной лавки различными вкусняшками.
Животные подходят к прилавку торговой точки и получают мясные вкусняшки.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Турция   видео   добро   животные   коты   мясник   пёс   собаки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1061870



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Интересные наблюдения пользователей соцсетей, заставляющие задуматься
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Последняя весенняя подборка каламбуров и лингвошуток
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 2- 3 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
22 человека, которым крупно не повезло с коллегами
22 человека, которым крупно не повезло с коллегами
Кто именно перенёс начало недели на понедельник
Кто именно перенёс начало недели на понедельник
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ладно...

Лучшие демотиваторы
Главное, чтобы красивый грузовик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#дтп#аварии#авто аварии#беженцы#картинки#шоу бизнес#автомобили
#Юмор#интересное#подборка#люди#дети#Ynews#природа#новости#Украина#Великобритания
#прикол#факты#в мире#история#фотографии#Жизнь#забавно#Приколы#Великая Отечественная война#девушки
Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги Пост для тех, кто каждый раз с сожалением смотрит на утекающие с карты деньги Грязный самоед - счастливый самоед Грязный самоед - счастливый самоед Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса Девушка с отличной реакцией спасла выпавшего из окна пса Очень нужный подарок псу Очень нужный подарок псу Бережная доставка котёнка домой Бережная доставка котёнка домой Третий не лишний: собака хочет обнимашек Третий не лишний: собака хочет обнимашек

На что жалуетесь?

Вернуться