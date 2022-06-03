Хозяин мясной лавки угощает бездомных животных вкусняшками

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Как правило, животным не рады в продуктовых магазинах, но только не в этом. Мясник из Турции очень любит животных и всегда угощает четвероногих гостей мясной лавки различными вкусняшками.
Животные подходят к прилавку торговой точки и получают мясные вкусняшки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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