Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош

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Пассажирка рейса Москва–Анталия устроила скандал на борту самолета. Женщина перебрала с горячительными напитками и спровоцировала конфликт с пассажирами и бортпроводниками. Отрывок алкошоу сняли на видео.
Распускающую руки женщину связали скотчем и при приземлении передали сотрудникам полиции.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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УК РФ Статья 38. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
1. Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.