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Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош

Пассажирка устроила в самолете пьяный дебош

Автор:
05 сентября 2022 09:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Турция   видео   дебош   дебошир   пассажир   пассажирка   полёт   самолет   
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Пассажирка рейса Москва–Анталия устроила скандал на борту самолета. Женщина перебрала с горячительными напитками и спровоцировала конфликт с пассажирами и бортпроводниками. Отрывок алкошоу сняли на видео.
Распускающую руки женщину связали скотчем и при приземлении передали сотрудникам полиции.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Россия   Турция   видео   дебош   дебошир   пассажир   пассажирка   полёт   самолет   
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44  комментария
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151
MAXIMUS Час назад
Когда уже запретят пьяным садиться в самолёт и раздавать алкоголь на борту самолёта?!
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5k
Дмитрий 6 минут назад
Я просто хотела внимания!!! И мужика!!!! А здесь сразу 5(!!!) мужиков и море внимания!!!!- заявила женщина в полиции протрезвев.
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−9
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−9
4k
brotherirk 18 минут назад
алкота) и глаза в кучу)))
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−9
1k
Алексей 20 минут назад
а где она замотаная? На видео нет этого момента.
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0
Sata33 40 минут назад
Вот никогда не понимал этой темы ... Что же так людей тянет поскандалить в самолете ? Сам для храбрости употребляю , но сижу тихо и никому не мешаю .
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58k
Парагвайский шпион 43 минуты назад
Сухие рейсы надо делать. Сам не раз видел подобных на борту. Одна "красавица" тихо сидела себе у окна, а потом заблевала все пространство вокруг себя. Но тихо. Правда... После посадки не смогла сама встать и выйти. Не знаю, как там у нее потом все сложилось. Сухие рейсы. Всем будет спокойнее - и пассажирам, и экипажу.
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2k
Pill 49 минут назад
Для таких надо специальный люк для метание на каждом борту сделать. Животное.
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5k
GROMOZEKA Час назад
Представляю как она себя в отеле ведет
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2k
Axel Час назад
Не понял. Зачем скотч? У нее авария с мозгом (головным или спинным, хз чего там) и имеется аварийный выход... А уж наши стюардессы с боевым самбо знакомы
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92
Александр Шевченко Час назад
Пить нужно уметь, нельзя переходить грань между человеком и животным.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
10k
32k
Fat Lynx Час назад
Е-бать позорище!
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2k
cfhfwby Час назад
Очередная курица, возомнившая себя пупом всея земли. Кто-то же трахает эту дуру...
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22k
Serg2001 Час назад
Нужно на каждом самолете предусмотреть небольшой чуланчик, куда таких персонажей складировать до конца полёта, чтобы они никому нервы не портили... Свет погасить. Через 10 минут уже будут сопеть в две дырочки... ) А по прилёту их люди в форме пусть встречают.
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292
дмитрий Trenzel2003 Час назад
и заблюёт все чемоданы нафиг надо!)))
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296
Liberman Serg2001 Час назад
угу, там и так за каждый сантиметр борются, а ты предлагаешь им отдельную комнату выделять) угу) да я первый туда попрошусь,если лететь больше 5 часов.
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15k
Колька Валеркин сын Час назад
Это все конечно хорошо, но что-то мне подсказывает, что она получит максимум административку, а вот кто ее связал там уже уголовкой попахивает.
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48k
dima423 Час назад
трахнуть бы ее хорошенько и сидела бы спокойная и довольная))
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
19k
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