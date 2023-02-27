Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности

После драки у парня пошла кровь, его на «скорой» увезли в больницу. Позже диагностировали травму носа и головы. А классный руководитель подростка заявила, что «школьник виноват сам, так как довел учителя». Одноклассница же поделилась, что у мальчика и раньше был конфликт с этим преподавателем.

После инцидента Окопского уволили, а администрация школы устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«27 февраля во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета.

В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование. С учителем расторгнуты трудовые отношения.

Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась».