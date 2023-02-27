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Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности

Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности

Автор:
27 февраля 2023 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: major   Москва   драка   урок   ученик   учитель   финансовая грамотность   школа   
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Ему не понравились длинные волосы и задиристые манеры парня - и начался бой.

Сергей Окопский - воспитатель кадетских классов московской школы №2031. У него произошёл конфликт с одним из своих учеников. По одной из версий, ему не понравился внешний вид парня и он сказал ему пересесть на заднюю парту. Когда тот не послушался - взял его рюкзак и выкинул за дверь. Длинноволосый вышел за вещами, а потом уселся обратно на своё место.

Тут и произошла драка.

Товарищ майор ухватил подростка под мышки и выволок из класса. В коридоре уселся на парня и надавал ему «лещей».

После драки у парня пошла кровь, его на «скорой» увезли в больницу. Позже диагностировали травму носа и головы. А классный руководитель подростка заявила, что «школьник виноват сам, так как довел учителя». Одноклассница же поделилась, что у мальчика и раньше был конфликт с этим преподавателем.

После инцидента Окопского уволили, а администрация школы устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«27 февраля во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета.

В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование. С учителем расторгнуты трудовые отношения.

Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась».

Источник:

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Метки: major   Москва   драка   урок   ученик   учитель   финансовая грамотность   школа   
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39  комментариев
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4k
iEva 2 часа назад
Из-за патлатого недоросля-дегенерата уволили хорошего человека...
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112
Levaksinyak Sinyak 5 минут назад
Это глист какой то, а не кадет
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1k
КАКАнгел 7 минут назад
А вот до революции учителя редко вступали в конфликт с учениками - культура была другая. Нечто учителю самому руки марать , его дело приказать дворнику сторожу или специальным служителям и выпорют в лучшем виде. на воздусях да розгами вымоченных по тайному рецепту смотрителя . А сейчас учителя не во что не ставят.
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913
Mrak OBOY 12 минут назад
патлатому дрищу теперь и подзатыльник дать нельзя? молодежь нынче как тряпки позорные стали.
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1k
дормидонт 17 минут назад
Правильно сделал! Этот малолетний провокатор сам напрашивался!
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2k
Ал 18 минут назад
Интересно, как в кадетский класс приняли ученика, который выглядит не по форме кадета.? Или кто-то что-то не договаривает?
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10k
Григорий Бабкин 21 минуту назад
Для таких дебилов всегда были специальные учреждения. Для трудновоспитуемых. С карцером и пи*здюлями. А в жидостане пошли дальше. Если дебил не хочет учиться, для начала е*башат рублём, вернее шекелем по родителям. На твоего дебила потратились, если ты не можешь воспитать его - верни бабки. А потом выкидывают нахрен из школы. В израИле без образования ты - кусок еврейского говна, на уровне арабов. Максимум - дерьмом в макдональдсах торговать. Кошерным дерьмом, естественно.
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316
Странник 22 минуты назад
факт увольнения нормального человека из-за недоумка, очередной гвоздь в гроб сильной России, но Россия вернется в колею нормального развития и такие патлатые в кадетских классах исчезнут
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32k
Юр21 Полчаса назад
Что это ещё за кадетские классы? Это что нынешние кадеты? К стати, а когда были нанесены "ужасные травмы" из-за которых мелкого оглоеда увезли на скорой? Из-за одного леща?
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2k
Walther Полчаса назад
Учителя в кандалы и в Сибирь до конца века, малолетнего ублюдка поцеловать в попу и подарить еще больше прав ребенков!!!
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6k
Компьютер DELL монитором 42 минуты назад
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1k
Миклухо Поклал 45 минут назад
Преподаватель отметелил ученика
Ссылка www.youtube.com
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1k
Oldman 50 минут назад
Сейчас, это так называется - "Отметелил"?
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697
Alex Zx 54 минуты назад
Компота не хватает!
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465
MidMaster 56 минут назад
Надо волосатого устроить на высокооплачиваемую работу. В Вагнер
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4k
Трям Час назад
Маловато!
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6k
Алекс Крайчек Час назад
"Кадетский класс"???
Они точно знают смысл слова "кадетский"?
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12k
кот базилий Час назад
Фуета волосатая, наверняка хамил козел дохлый
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10k
Shtoppi Час назад
мягко он этого мальчика оприходовал. нужно было с ноги по е_балу зарядит.
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8k
Ntvl Час назад
из-за какого-то ох.уевшего малолетнего обсоса, мужик работу потерял.
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