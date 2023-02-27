Преподаватель отметелил ученика на уроке финансовой грамотности

Ему не понравились длинные волосы и задиристые манеры парня - и начался бой.
Сергей Окопский - воспитатель кадетских классов московской школы №2031. У него произошёл конфликт с одним из своих учеников. По одной из версий, ему не понравился внешний вид парня и он сказал ему пересесть на заднюю парту. Когда тот не послушался - взял его рюкзак и выкинул за дверь. Длинноволосый вышел за вещами, а потом уселся обратно на своё место.
Тут и произошла драка.
Товарищ майор ухватил подростка под мышки и выволок из класса. В коридоре уселся на парня и надавал ему «лещей».
Источник:
После драки у парня пошла кровь, его на «скорой» увезли в больницу. Позже диагностировали травму носа и головы. А классный руководитель подростка заявила, что «школьник виноват сам, так как довел учителя». Одноклассница же поделилась, что у мальчика и раньше был конфликт с этим преподавателем.
После инцидента Окопского уволили, а администрация школы устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«27 февраля во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета.
В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование. С учителем расторгнуты трудовые отношения.
Мы находимся на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась».
Источник:
- Преподаватель охотится на ученика со смартфоном
- Простая наука: забавный опыт на уроке физики
- Вырубил паренька с одного удара
- В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками
- Дети пытаются узнать, кто из них любимый ученик преподавателя
Они точно знают смысл слова "кадетский"?