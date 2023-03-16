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«Ты совсем что ли?»: из челябинской школы уволили учительницу, которая ударила шестиклассника по лицу

«Ты совсем что ли?»: из челябинской школы уволили учительницу, которая ударила шестиклассника по лицу

Автор:
16 марта 2023 17:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинская область   оплеуха   педагог   полиция   ребенок   скандал   учительница   шестиклассник   школа   
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Попросила, потом сделала ему замечание - не сработало. И тогда педагог решила проблему по-своему.

В школе Челябинской области трудилась учительница по математике. На одном из уроков, шестиклассник отказался работать, а потом и вовсе залез под парту. Женщина попыталась его приструнить, но бесполезно.

Тогда она подошла и отвесила ему оплеуху. Добавила: «Ты совсем что ли?!», - и стала дальше проводить урок.

Как обычно, разразился скандал. Причём не со стороны матери парня, возмутились родители остальных детей. На следующий день в школе устроили собрание и взрослые уверяли, что это не первый случай, когда учительница поколачивала детей.

В итоге педагог написала заявление по собственному желанию.

15 марта 2023 года учащийся шестого класса отказался работать на уроке математики и залез под парту, на замечания учителя не реагировал. Инцидент был заснят учащимся данного класса на телефон. Родители учащегося по поводу произошедшего в школу не обращались.16 марта 2023 года в Петропавловской средней школе состоялось родительское собрание, на котором в том числе присутствовала мама ученика. Родителям и ребенку были принесены извинения со стороны учителя. Учитель была уволена по собственному желанию, — рассказал представитель администрации.

Также инцидентом занялись полицейские и детский омбудсмен по Челябинской области.

Источник:

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Метки: Челябинская область   оплеуха   педагог   полиция   ребенок   скандал   учительница   шестиклассник   школа   
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21  комментарий
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337
сергей Час назад
Скоро наших детей учить будет некому. Жванецкий правильно говорил, когда правили умные. они заставляли учить и работать...
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2k
Владимир 4 минуты назад
Настоящий ПЕДАГОГ! Единственная претензия: почему ученик пользовался на уроке мобильником для видеосъемки?
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3k
Любушка 7 минут назад
Учителя вернуть, утырка наказать. Учителям крайне сложно.
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10k
Владимир 15 минут назад
Если бы мой пиз, дюк так себя вел, я сам бы ему вкатил леща, и извенился бы перед учителем. Не хочет учится пусть яжемамка и яжепапка дома обучают и не мешает другим.
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11k
Андрей Ма-С 17 минут назад
зачем делать платное образование через законодательство? скоро дебилы яжмамы и яжпапы сами выдавят оставшихся учителей из школ.
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2k
Александр Потёмкин 19 минут назад
Ну, "учитель" это не "педагог", задача учителя - дать знания, по желанию, проверить их получение, а во избежании таких эксцессов иметь "тревожную кнопку" с выходом на завуча или директора, пусть, не дожидаясь дальнейшей эскалации приходят, смотрят, чтоб потом не "приносить извинения"
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52k
dima423 Полчаса назад
Если реально все так как описано, что ребенок не реагировал на слова, то я б на месте его родителей сказал директору чтоб не увольняли училку, а ей спасибо бы сказал и так держать) Если не понимает слов то только так можно донести...
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17k
Алексей 36 минут назад
"Компота" на этих малолеток нет.....
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166
noname789 40 минут назад
Компот , только компот...
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3k
александр 53 минуты назад
довел, гаденыш мелкий.
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17k
Алексей 54 минуты назад
Помниться я, в свое время, выперся в валенках на свеже полированный каток, был урок на коньках...
Получил шикарный пендаль от препода, задница все еще помнит. Обидно было до слез.. Но даже в мозгу мыслей не было жаловаться....
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3k
poбт 55 минут назад
я считаю что обмудков называемых омбудсменами нужно убирать
не наше это все дерьмо...
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12k
Ivan 56 минут назад
Дело Компота живёт. А ученичка выгнали?

Дело Компота живёт. А ученичка выгнали?Посмотреть
Дело Компота живёт. А ученичка выгнали?
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29k
albedo 56 минут назад
Родителям и РЕБЕНКУ были принесены извинения со стороны учителя.
-----------------
Мир сошел с ума.
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11k
kaboza Час назад
Оставьте этих детей (воспитанных) яжматью, без преподавателя на урок, с камерой...думаю Тарантино покурит..
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23k
hebpat Час назад
Раньше говорили: Пожалеешь розгу, потеряешь ребёнка
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33k
Korolev Час назад
Ссылка coub.com
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6k
Бу Час назад
лучше всего наука передается через побои, к сожалению)
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August

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