«Ты совсем что ли?»: из челябинской школы уволили учительницу, которая ударила шестиклассника по лицу

В школе Челябинской области трудилась учительница по математике. На одном из уроков, шестиклассник отказался работать, а потом и вовсе залез под парту. Женщина попыталась его приструнить, но бесполезно.

Тогда она подошла и отвесила ему оплеуху. Добавила: «Ты совсем что ли?!», - и стала дальше проводить урок.