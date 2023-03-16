«Ты совсем что ли?»: из челябинской школы уволили учительницу, которая ударила шестиклассника по лицу

Попросила, потом сделала ему замечание - не сработало. И тогда педагог решила проблему по-своему.
В школе Челябинской области трудилась учительница по математике. На одном из уроков, шестиклассник отказался работать, а потом и вовсе залез под парту. Женщина попыталась его приструнить, но бесполезно.
Тогда она подошла и отвесила ему оплеуху. Добавила: «Ты совсем что ли?!», - и стала дальше проводить урок.
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Как обычно, разразился скандал. Причём не со стороны матери парня, возмутились родители остальных детей. На следующий день в школе устроили собрание и взрослые уверяли, что это не первый случай, когда учительница поколачивала детей.
В итоге педагог написала заявление по собственному желанию.
15 марта 2023 года учащийся шестого класса отказался работать на уроке математики и залез под парту, на замечания учителя не реагировал. Инцидент был заснят учащимся данного класса на телефон. Родители учащегося по поводу произошедшего в школу не обращались.16 марта 2023 года в Петропавловской средней школе состоялось родительское собрание, на котором в том числе присутствовала мама ученика. Родителям и ребенку были принесены извинения со стороны учителя. Учитель была уволена по собственному желанию, — рассказал представитель администрации.
Также инцидентом занялись полицейские и детский омбудсмен по Челябинской области.
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Получил шикарный пендаль от препода, задница все еще помнит. Обидно было до слез.. Но даже в мозгу мыслей не было жаловаться....
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Мир сошел с ума.