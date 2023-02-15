«Ничего сами в жизни не добились, хоть здесь что-нибудь оттяпают»: в Тюмени жильцы дома и управляющая компания устроили драку из-за мусорных баков

Как сообщила глава УК «Мостъ» Надежда Филимонова:

«Это мы баки покупали за свои деньги в 2010-2011 годах, все платёжные документы есть, это наша собственность. В 2017 году этот дом к нам пришёл проситься, чтобы мы его взяли на управление. Баки у них стояли пластмассовые, они дважды горели. Раз у нас были баки, мы им поставили безвозмездно. Они простояли сколько лет. А когда сменилась УК, мы свою собственность хотим забрать, мы её заберём. А они (новая УК и жильцы) настолько вцепились за эти баки, воруют их у нас, снимают нас на телефоны, выкладывают в интернет… Какая-то бесчеловечная ненависть у этих мужиков. Ничего сами в жизни не добились, хоть здесь что-нибудь оттяпают, хоть здесь прославятся! Езжайте на Украину, там прославтесь, сделайте добрые дела, защитите женщин и детей. Чего вы здесь-то с нами воюете-то?»

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В мэрии Тюмени подтверждают, что дом обслуживает уже другая УК. а вот насчёт компании «Мость» говорят следующее:

«Конфликт произошёл после смены управляющей компании, со слов которой они приобретали данные контейнеры, при этом подтверждающие документы не предоставили. МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени» направлено письмо в адрес ООО «УК «Мостъ» о недопустимости перемещения муниципальных контейнеров».