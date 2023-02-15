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«Ничего сами в жизни не добились, хоть здесь что-нибудь оттяпают»: в Тюмени жильцы дома и управляющая компания устроили драку из-за мусорных баков

«Ничего сами в жизни не добились, хоть здесь что-нибудь оттяпают»: в Тюмени жильцы дома и управляющая компания устроили драку из-за мусорных баков

Автор:
15 февраля 2023 14:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тюмень   драка   жильцы   мужики   мусорный бак   мэрия   разборка   собственность   управляющая компания   
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Пока ничья, но стороны настроены решительно.

Жители многоэтажки и УК «Мостъ» никак не могут поделить баки для мусора. Компания пытается их отобрать, а жильцы не отдают.

Как сообщила глава УК «Мостъ» Надежда Филимонова:

«Это мы баки покупали за свои деньги в 2010-2011 годах, все платёжные документы есть, это наша собственность. В 2017 году этот дом к нам пришёл проситься, чтобы мы его взяли на управление. Баки у них стояли пластмассовые, они дважды горели. Раз у нас были баки, мы им поставили безвозмездно. Они простояли сколько лет. А когда сменилась УК, мы свою собственность хотим забрать, мы её заберём. А они (новая УК и жильцы) настолько вцепились за эти баки, воруют их у нас, снимают нас на телефоны, выкладывают в интернет… Какая-то бесчеловечная ненависть у этих мужиков. Ничего сами в жизни не добились, хоть здесь что-нибудь оттяпают, хоть здесь прославятся! Езжайте на Украину, там прославтесь, сделайте добрые дела, защитите женщин и детей. Чего вы здесь-то с нами воюете-то?»

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В мэрии Тюмени подтверждают, что дом обслуживает уже другая УК. а вот насчёт компании «Мость» говорят следующее:

«Конфликт произошёл после смены управляющей компании, со слов которой они приобретали данные контейнеры, при этом подтверждающие документы не предоставили. МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа города Тюмени» направлено письмо в адрес ООО «УК «Мостъ» о недопустимости перемещения муниципальных контейнеров».

Раз УК не предоставила документы о покупке баков и мэрия на стороне жителей, то какие могут быть вопросы? Выходит, что жильцы правы, а их хотят заставить вываливать мусор возле дома отдать эти злосчастные баки. А мужики, которые «ничего сами в жизни не добились», на самом деле отстаивают права всех своих соседей. Но пока «мусорная» разборка продолжается.

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Метки: Тюмень   драка   жильцы   мужики   мусорный бак   мэрия   разборка   собственность   управляющая компания   
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13  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Кто-нибудь что-нибудь из написанного понял?
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12k
..: Атеист :.. 2 минуты назад
Прям ук за свой счет? Мне кажется, что за счет общедомового счета. По крайней мере наша так делает. Купят что угодно, но за наш счет+ себе % нехилый)) Если за общаг - то явно это баки не ук, а общ дом имущество.
Мдяуж, ситуевина. Хотя все просто. УК не дает доки на баки - идет лесом.
И потом, с пластиковыми старыми баками какая история? Их себе ук забрала, выкинули?..
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24k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Все очень просто - снимаем все на видео, как они укатывают контейнеры, потом вызываем участкового и пишем заявление на то, что баки спиз.... украли, предоставляем видео. Мигом вопрос решится!
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6k
Компьютер DELL монитором 8 минут назад
Автор :
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
УК купила мусорные контейнеры за счёт денег, которые ей платили жильцы, так что мусорные контейнеры являются собственностью дома и жильцов. Современные УК(в большинстве случаев), это пиявки присосавшиеся к корману жильцов, деньги сосут, а делать ничего не делают.
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3k
Lurds Полчаса назад
что за дичь я сейчас прочитал?
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9k
Бритва 40 минут назад
а жильцам-то что за дело до контейнеров? нет контейнеров - сложил мусор на асфальт. УК пусть разбираются.
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10k
Shtoppi Час назад
почему контейнеры оформлены в цвета вражеского государства? ))))) это метафорическая битва за незалежость что ли?
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August

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