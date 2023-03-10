В столичной школе подростка избили прямо на глазах учителей

Два парня подрались в школе в Новокосино. Конфликтовали давно и вот это вылилось в мордобой. У пострадавшего - сотрясение и смещение лобной кости. У нападавшего на него - душевные разговоры с полицейскими.

Они приехали по вызову учителей пострадавшего парня, позже приехала и его мать.