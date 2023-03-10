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В столичной школе подростка избили прямо на глазах учителей

В столичной школе подростка избили прямо на глазах учителей

Автор:
10 марта 2023 15:33
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   драка   новокосино   полиция   ученик   школа   
2811
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Они видели «бой», но разнимать не торопились.

Два парня подрались в школе в Новокосино. Конфликтовали давно и вот это вылилось в мордобой. У пострадавшего - сотрясение и смещение лобной кости. У нападавшего на него - душевные разговоры с полицейскими.

Они приехали по вызову учителей пострадавшего парня, позже приехала и его мать.

Конфликт между двумя учениками 10Г класса возник после переписки в чате. На перемене после 2 урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Школьников разняли учителя и другие ребята. Однако, ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь.

Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации. В данный момент пострадавший ученик находится в больнице.

Сейчас с делом разбирается СК. Возможно, будет уголовное дело.

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Метки: Москва   драка   новокосино   полиция   ученик   школа   
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51  комментарий
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28k
Levyathan 2 часа назад
Что хорошего может вырасти из ублюдка, бьющего ногой в голову лежачего, которого, к тому же еще держат за руку.
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428
Вася Васильев 16 минут назад
А кто в школе не дрался? Тут в целом один на один, да один сильнее но и это нормально, то что добивает лежачего.. ну не боец вот и добивает. Таких добивальщиков у нас обычно потом толпой пинали за школой, прививая понятия честного боя. Сейчас то понятно напишут заяву и по результатам экспертизы отквалифицируют если заявление будет.
Но в целом конфликт вполне нормальный ибо не дерутся только сыкуны.
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203
Pasha Panfilov Вася Васильев Минуту назад
Либо сыкуны либо громилы, которым драться нет нужды - к ним никто не лезет ))
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42k
Крымчанка 20 минут назад
Вдвоём одного не удержали. А пузатый учитель не особо торопился. В чёрном - боец - только спелёнутых бить. С.у.к.а. редкая. Только отвела внука на карате. Хочет бросить, надоело ему. Приведу назад - первым делом покажу. Надо уметь защищаться. А эту с..у надо посадить. Тварь. Сочувствую пострадавшему и матери.
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1k
MrMopnex 37 минут назад
Ну подрались и ладно, мы все дрались. Но за ногой в голову лежачему и "добивающий" он реально может пойти по статье, годиков на малолетку уже хватает.
Кто-то скажет "у нас тоже лежачих били" и я с этим даже согласен. Было такое, что парень сидел на лежачем, говорил "извинись" и бил его в голову, пока тот не извинился. Но сейчас смотрю ролики, так там дичь творится - прыгают на лежачих, пинают уже не двигающихся, трое держат - один бьёт, ножи, как рогатки - у каждого. Что не говорите, в моих малолетних годах такого не было даже в "святых" 90-ых. Я 81-го.
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3k
Yàlìshān dà 41 минуту назад
Нападавшего посадить по малолетке однозначно.
Не важно, кто когда и как дрался в детстве (сравнительный анализ ситуации тут не уместен), неважно в запале ты или нет (в руках себя держать обязан), прав ты в чате или нет. По видео наглядно просматривается, что агрессор продолжил бы избивать и дальше, если бы его не оттащили. Но, чувствуя свое превосходство и отсутствие реальной защиты потерпевшего подросток умышлено нанес удар, который в последствии мог бы/может быть фатальным.
Это несоциализированное расстройство поведения сопровождающейся агрессией должно наказываться по всей строгости закона!
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8k
SuperTroll 56 минут назад
Пробил малому череп последним ударом, рукой сверху, костяшками...Печально. ..
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16k
владимир сидорский 58 минут назад
это потому, что видеосьемка! Мы в наше время 3.14здились, где только можно, и возле школы и в парке и просто на улице, и ни чего! Выросли патриотами своей страны, готовые к ее защите!
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7k
SandMANn 59 минут назад
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52k
dima423 59 минут назад
У нас в школе в 90е дня не было без драки))
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127
Иванов dima423 23 минуты назад
Я учился в школе где за неделю было 2-3 драки которые становились обсуждаемым событием. Директор хотел сделать примерный лицей из школы и меня вместе с некоторыми ребятами за не посещаемость и из за плохого поведения перевели в отдельную школу. Вот там было по 2-3 драки каждую перемену. Так же был учитель русского пи*ор который часто приставал к детям. Жалобы на него не помогали так как он являлся сыном директрисы. Хватило меня примерно на две недели. Год догулял, а на следующий экстерном окончил два класса.
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816
Денис Час назад
Правило, что лежачего не бьют, работает далеко не везде. В Архангельске например, крайне нежелательно упасть во время драки, ибо отпинают все присутствующие. Правда это было в конце прошлого века, может что поменялось уже.
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127
Иванов Levyathan 16 минут назад
Я вообще в 90е репером был и в широких штанах ходил по центру Москвы. Понял что если упасть то по любому запинают и получишь увечия. Если же не падать а стоять и давать отпор, травм получишь меньше, и даже победить шанс появляется.
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1k
Злодей Час назад
Ну хз, у нас в школе часто драки были. И за школой. И возле дискотеки, и после дискотеки,и прям во время дискотеки. Мне кажется сделали из мухи слона. Теперь что,каждая детская драка это событие века,что ли?
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323
Добрый Доктор Злодей 50 минут назад
Сам факт существования драк говорит о плохом воспитании детей и непрофессиональной работе преподавательского состава. Все конфликты нужно решать путем беседы. Преподавателя должны выявлять такие тенденции и предотвращать подобное развитие событий пока оно не вылилось в рукоприкладство.
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−14
цеховик Час назад
жертва 146% был против путена и сво
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9k
Сол Гудман Час назад
малолетки тупорылые, сейчас срок себе намотает на ровном месте, ибо нех лежачего бить, еще и ногами
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16k
Vital Idol Час назад
Однако, ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь...

т.е, если бы не было видимых повреждений - не вызвали! а, врач, совместно с мамой(мама нейрохирург?) принимают решение о госпитализации!!! а, если бы мама не приехала, врач бы ему димедрольчик дала?! что за текст упоротый?!
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−14
цеховик Час назад
"своих не бросаем" (с)
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17k
Сергей Час назад
О, родное Новокосино... Только вот там школы только двух типовых проектов, и ни в одной из них я не припомню таких широких коридоров.
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4k
Трям 2 часа назад
Вы че, в детстве не дрались? А мы стенка на стенку ходили, класс на класс или школа на школу )) А потом все с синяками дружно смеялись.
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127
Иванов Viktor Полчаса назад
Как раз именно одиноко стоящую девушку и увидела компания рядом. Один из компании подошел спросить чья девушка стоит, я ответил моя. После этого у тех двоих начались проблемы.
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26k
Serg2001 2 часа назад
Бить лежачего ногой это зашквар...
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117
Trueman 2 часа назад
В смысле смещение лобной кости, он ему что череп сломал?
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August

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