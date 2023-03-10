В столичной школе подростка избили прямо на глазах учителей

Они видели «бой», но разнимать не торопились.
Два парня подрались в школе в Новокосино. Конфликтовали давно и вот это вылилось в мордобой. У пострадавшего - сотрясение и смещение лобной кости. У нападавшего на него - душевные разговоры с полицейскими.
Они приехали по вызову учителей пострадавшего парня, позже приехала и его мать.
Конфликт между двумя учениками 10Г класса возник после переписки в чате. На перемене после 2 урока ученики вступили в словесную перепалку, которая затем перешла в драку. Школьников разняли учителя и другие ребята. Однако, ввиду видимых повреждений одного из участников драки, сотрудники школы вызвали скорую помощь.
Врач скорой помощи совместно с мамой пострадавшего приняли решение о необходимости госпитализации. В данный момент пострадавший ученик находится в больнице.
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Сейчас с делом разбирается СК. Возможно, будет уголовное дело.
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Но в целом конфликт вполне нормальный ибо не дерутся только сыкуны.
Кто-то скажет "у нас тоже лежачих били" и я с этим даже согласен. Было такое, что парень сидел на лежачем, говорил "извинись" и бил его в голову, пока тот не извинился. Но сейчас смотрю ролики, так там дичь творится - прыгают на лежачих, пинают уже не двигающихся, трое держат - один бьёт, ножи, как рогатки - у каждого. Что не говорите, в моих малолетних годах такого не было даже в "святых" 90-ых. Я 81-го.
Не важно, кто когда и как дрался в детстве (сравнительный анализ ситуации тут не уместен), неважно в запале ты или нет (в руках себя держать обязан), прав ты в чате или нет. По видео наглядно просматривается, что агрессор продолжил бы избивать и дальше, если бы его не оттащили. Но, чувствуя свое превосходство и отсутствие реальной защиты потерпевшего подросток умышлено нанес удар, который в последствии мог бы/может быть фатальным.
Это несоциализированное расстройство поведения сопровождающейся агрессией должно наказываться по всей строгости закона!
Или дрались до первой крови.
т.е, если бы не было видимых повреждений - не вызвали! а, врач, совместно с мамой(мама нейрохирург?) принимают решение о госпитализации!!! а, если бы мама не приехала, врач бы ему димедрольчик дала?! что за текст упоротый?!
https://www.ksdgb.ru/pacientu/poryadok_gospital/https://www.ksdgb.ru/pacientu/poryadok_gospital/
Мне 13 лет. Я уже тогда был крупнее (местами толще, хаха, ровесников. В секции по борьбе меня ставили в спарринги к 16-17 летним уже с разрядами тогда). Но был наивный. Как-то меня прокрутили и я оказался "должен". Сейчас сам смеюсь с тех воспоминаний. Гребаная блатата тогда было везде.
Так вот.. это преамбула.
А суть такая.
"Учить" меня жизни решили они, нагнув моего знакомого пацана - не то, чтобы кореша. Но и не чужого. Тот завел меня под левыми предлогами в тупичок.
А там меня ждали. Человек 12-13.
Знакомый мой сразу слился из кадра. Среди этой толпы были ребята и 17-18 лет. Я их имена даже знал тогда. Сейчас уже даже лиц не вспомню...
Начиналось все чинно. Как в кино, б.л.я.т.ь. Против меня выставляли "бойцов".
Не долго, правда. Первый слился банально с разбитым носом. Второй, как я потом узнал, с двумя сломанными ребрами.
И вот после второго ко мне подошел взрослый - один из старших - я и даже опомниться не успел, как схватив в челюсть, оказался на асфальте в полном нокауте. А потом меня начала пинать ногами вся толпа. Я только голову кое как прикрывал.
Не знаю, чем бы закончилось. Если бы не Уазик ментовской, заехавший в этот тупичок. Кто-то из прохожих, наверное, добежал до автомата - вызвал бригаду. Продолжался же этот цирк не мало времени.
Шпана разбежалась.
На вопрос ментов я - тринадцатилетний, сидящий в осенней луже, ответил - все нормально...сейчас пойду домой.
Синяков много. И на этом всё. Даже сотряса не было.
А на следующий день.. в школе. Когда я там встретил одного их этой толпы... вот у него сотряс был. Я прямо возле учительской в углу его запинал нахер.
Это все к вашему посылу про "как было", и что лежачего не били.
Били лежачего. БИЛИ.
Более того. Иногда лежачего били ЗА ДЕЛО.