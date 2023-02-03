Нападение бульдога на двух детей в Подмосковье попало на видео

Хозяину пса грозит уголовная статья.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения английского бульдога на двух малолетних детей в подмосковном Пушкино.
На кадрах появившихся сегодня в Сети видно, как собака вырывается с поводка хозяина и без причины налетает на двух проходивших мимо детей. Бульдог покусал обоих — брата и сестру, которые возвращались домой с прогулки. Больше всех досталось девочке 2018 года рождения — пёс искусал ей лицо и голову. Ребёнок получил серьёзные травмы и её госпитализировали.
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Сообщается, что изначально хозяин бульдога натравливал собаку на другого ребёнка (возможно, своего сына), а когда в поле зрения взвинченного пса оказались другие дети, он стремглав ринулся на них.
В этом ролике видно, как мужчина "играет" с собакой, натравливая на другого ребёнка.
СК предварительно возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также известно, что бульдог был не привит. Сотрудники органов приступили к допросам очевидцев и соседей, а также назначили проведение судмедэкспертиз для определения степени причинённого вреда здоровью детей.
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