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Нападение бульдога на двух детей в Подмосковье попало на видео

Нападение бульдога на двух детей в Подмосковье попало на видео

Автор:
03 февраля 2023 18:49
Сообщество : Криминал
Метки: бульдог   видео   дети   нападение   пушкино   следственный комитет РФ   
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Хозяину пса грозит уголовная статья.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения английского бульдога на двух малолетних детей в подмосковном Пушкино.

На кадрах появившихся сегодня в Сети видно, как собака вырывается с поводка хозяина и без причины налетает на двух проходивших мимо детей. Бульдог покусал обоих — брата и сестру, которые возвращались домой с прогулки. Больше всех досталось девочке 2018 года рождения — пёс искусал ей лицо и голову. Ребёнок получил серьёзные травмы и её госпитализировали.

Сообщается, что изначально хозяин бульдога натравливал собаку на другого ребёнка (возможно, своего сына), а когда в поле зрения взвинченного пса оказались другие дети, он стремглав ринулся на них.

В этом ролике видно, как мужчина "играет" с собакой, натравливая на другого ребёнка.

СК предварительно возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Также известно, что бульдог был не привит. Сотрудники органов приступили к допросам очевидцев и соседей, а также назначили проведение судмедэкспертиз для определения степени причинённого вреда здоровью детей.

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Метки: бульдог   видео   дети   нападение   пушкино   следственный комитет РФ   
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10  комментариев
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154
gh0st Час назад
Пристрелить нах"й и бульдога и хозяина
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58k
Опиум для народа 14 минут назад
Псине башку отрезать надо было там же. И хозяину заодно.
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58k
Опиум для народа 15 минут назад
А если бы этот п"дарас в детей из ружья выстрелил - тоже было бы "по неосторожности"? А это то же самое и не надо говорить что берут этих мразотных псин не как оружие.
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21k
BiZ 19 минут назад
за вред здоровью ребенка, да еще и со шрамами теперь на всю жизнь, сажать наьуй пожизненно. нашелся тут пуп земли ьля. судьбы вершит своей псиной..
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4k
satra 40 минут назад
Каждому новому обладателю бойцовой собаки в обязательном порядке показывать подобные видео.
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20k
What??? 41 минуту назад
Вот же гнида, шавку свою схватила, а на детей ноль внимания! Таких убивать нужно без суда и следствия до приезда ментов!!!
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876
KE2646 53 минуты назад
За все время, что я живу в городе Курске, я ни разу не видел на улице собаку в наморднике. Все твари, гуляющие со своими питомцами, пренебрегают этим правилом. Когда они уже поймут, что собака- это животное с когтями и зубами. Спровоцировать это животное может все что угодно. Свою жену я заставляю носить с собой шокер и перцовый баллон. Если же чья-то псина нападет на меня- я ее убью. Стоит ли жизнь вашего любимого питомца не надетого вовремя намордника?
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851
Mrak OBOY 55 минут назад
тварь! просто 100к штраф для долбаных собачников с большими псинами без намордника, а лучше срок пару лет!!! пусть дома своих самых добрых и милых шавок без намордников водят, а нам нормальным людям хочется спокойно домой идти не оглядываясь бежит тебя этот монстр жрать или нет!!
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