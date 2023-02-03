Нападение бульдога на двух детей в Подмосковье попало на видео

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения английского бульдога на двух малолетних детей в подмосковном Пушкино.



На кадрах появившихся сегодня в Сети видно, как собака вырывается с поводка хозяина и без причины налетает на двух проходивших мимо детей. Бульдог покусал обоих — брата и сестру, которые возвращались домой с прогулки. Больше всех досталось девочке 2018 года рождения — пёс искусал ей лицо и голову. Ребёнок получил серьёзные травмы и её госпитализировали.