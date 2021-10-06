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В Красноярском крае подросток воткнул школьнику в ногу иголку и убежал

В Красноярском крае подросток воткнул школьнику в ногу иголку и убежал (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 09:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Минусинск   видео   дети   игла   иголка   нападение   подростки   школьники   
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В Минусинске полицейские проводят проверку по факту заявления матери, сообщившей, что подросток воткнул в ногу ее восьмилетнего сына иголку с неизвестным содержимым. На опубликованных в сети кадрах видно, как мальчик проходит мимо неизвестного подростка, который останавливается и что-то втыкает пострадавшему в ногу, а затем вместе с товарищем убегает.
Мать мальчика рассказала изданию «Проспект Мира , что обратилась с сыном в больницу. Там ей сказали, чтобы мальчик сдал анализы через две недели.

В социальной сети женщина написала следующее:

«Откуда столько злости в нынешних подростках. Почему вы такие озлобленные… Никогда не знаешь, что тебя может ожидать в тот или иной момент. Что это за игла, откуда она, мы не знаем. Дай бог, чтобы она была чистой».

Источник:

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Метки: Минусинск   видео   дети   игла   иголка   нападение   подростки   школьники   
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5  комментариев
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47k
noName 40 минут назад
Деток с подобными садистическими наклонностями нужно очень срочно ставить на учёт, как в пдн так и к врачам
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170
Albe 2 минуты назад
очередной биомусор. в нашей стране категорически не хватает жесткого анального наказания для любого быдла. потому что мусора тупо мелочью не занимаются. куда проще посадить за стаканчик, нежели искать того, кто гади в подъезде, кто ограбил бабушку, кто избил покупателя у магазина. Это надо работать, а хочется побыстрее звездочек набирать, ничего не делая.
От сюда и живем там, где живем. Где всем на все плевать, где водители паркуются на тротуарах, где мусор (я про бытовой, а не в фуражках) кругом.
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2k
Андрей 13 минут назад
Дети всегда самые злобные существа. Если их не воспитывают родители, то будут воспитывать специальные учреждения, за счет налогоплательщика.
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10k
Шурум-бурум 17 минут назад
скоро этот мудак с иголкой найдет свою лечебную швабру...
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852
сеньор Леонсио 37 минут назад
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