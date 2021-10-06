В Красноярском крае подросток воткнул школьнику в ногу иголку и убежал

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В Минусинске полицейские проводят проверку по факту заявления матери, сообщившей, что подросток воткнул в ногу ее восьмилетнего сына иголку с неизвестным содержимым. На опубликованных в сети кадрах видно, как мальчик проходит мимо неизвестного подростка, который останавливается и что-то втыкает пострадавшему в ногу, а затем вместе с товарищем убегает.
Мать мальчика рассказала изданию «Проспект Мира , что обратилась с сыном в больницу. Там ей сказали, чтобы мальчик сдал анализы через две недели.
В социальной сети женщина написала следующее:
«Откуда столько злости в нынешних подростках. Почему вы такие озлобленные… Никогда не знаешь, что тебя может ожидать в тот или иной момент. Что это за игла, откуда она, мы не знаем. Дай бог, чтобы она была чистой».
В социальной сети женщина написала следующее:
«Откуда столько злости в нынешних подростках. Почему вы такие озлобленные… Никогда не знаешь, что тебя может ожидать в тот или иной момент. Что это за игла, откуда она, мы не знаем. Дай бог, чтобы она была чистой».
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От сюда и живем там, где живем. Где всем на все плевать, где водители паркуются на тротуарах, где мусор (я про бытовой, а не в фуражках) кругом.