FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13234 поста • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Коала неожиданно напала на мальчика

Коала неожиданно напала на мальчика

Автор:
26 декабря 2022 10:46
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   животные   коала   люди   мальчик   нападение   
491
1
1
Кто сказал, что коалы милые и дружелюбные животные? Находясь в плохом настроении они могут атаковать любого, кто им не понравится.
Неожиданное нападение коалы на ребёнка попало на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   дети   животные   коала   люди   мальчик   нападение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Объект реальности 51 минуту назад
вот вам и гель для душа с запахом эвкалипта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
MrGod 36 минут назад
Обо не хер с животными вести себя как с друзьями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Джон Уик 39 минут назад
Полосатые штаны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

757449



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
Курды второй день разносят Париж
Курды второй день разносят Париж
Набирающие популярность в сообществах
Безупречный Bugatti Veyron 16.4 выставлен на продажу
Безупречный Bugatti Veyron 16.4 выставлен на продажу
«Ласковый май» как музыкальная профанация
«Ласковый май» как музыкальная профанация
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Тюремный жаргон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#картинки#подборка#мир#дети#Интересные#в мире#Разные
#интересно#история#кино#Приколы#страна#Россия#комментарии#животные#фильм#дорога
#люди#факты#СССР#Прикол#Жизнь#актеры#спасение#забавно#полиция#роль
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме Чудесное спасение ребёнка во Вьетнаме Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Медведь напал на назойливого туриста в национальном парке Внезапное нападение бешеной лисы на женщину Внезапное нападение бешеной лисы на женщину Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля Мальчик чуть не выпал из движущегося автомобиля В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку В Китае обезьяна неожиданно напала на трёхлетнюю девочку

На что жалуетесь?

Вернуться