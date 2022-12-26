Коала неожиданно напала на мальчика

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Кто сказал, что коалы милые и дружелюбные животные? Находясь в плохом настроении они могут атаковать любого, кто им не понравится.
Неожиданное нападение коалы на ребёнка попало на видео.
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