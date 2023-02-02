Мужчины нашли водочный клад во время ремонта

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Мужчины во время ремонта в квартире обнаружили несколько бутылок водки под полом. Один из героев ролика показал находку и проверил её вкусовые качества.
Неожиданная находка под полом. В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
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процентов 20 в каждой испарилось, несмотря оригинальную алюминиевую крышку, плюс какие-то мелкие кристаллы плавали.
Я бы побоялся заливать в себя всякую хрень, которую нашел непонятно где.
5.2. Гарантийный срок хранения для водок - 12 мес, водок, предназначенных для Министерства обороны СССР, - 18 мес, водок особых - 6 мес со дня их розлива.