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Мужчины нашли водочный клад во время ремонта

Мужчины нашли водочный клад во время ремонта

Автор:
02 февраля 2023 08:10
Метки: видео   водка   интересно прикол   находка   пол   ремонт   
970
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1
Мужчины во время ремонта в квартире обнаружили несколько бутылок водки под полом. Один из героев ролика показал находку и проверил её вкусовые качества.
Неожиданная находка под полом. В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Метки: видео   водка   интересно прикол   находка   пол   ремонт   
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30k
АнтонПолднев 2 часа назад
"Вкус детства"
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21k
ЦСКА 2 минуты назад
Интересно 3.62 или 5.30 ???
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40
Просто Волшебник 39 минут назад
Ремонт всё!
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3k
Роман 2 часа назад
Нашел в квартире бабушки пару бутылок.
процентов 20 в каждой испарилось, несмотря оригинальную алюминиевую крышку, плюс какие-то мелкие кристаллы плавали.
Я бы побоялся заливать в себя всякую хрень, которую нашел непонятно где.
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3k
Nigilist 2 часа назад
ГОСТ 12712-80 Водки и водки особые. Технические условия

5.2. Гарантийный срок хранения для водок - 12 мес, водок, предназначенных для Министерства обороны СССР, - 18 мес, водок особых - 6 мес со дня их розлива.
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6k
Алексей 2 часа назад
Бутылки неполные, т. к. за столько лет спирт испарился и осталась одна вода.
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76
Obrval Алексей 2 часа назад
Водка "Особая Безалкогольная"
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27k
Ваня 2 часа назад
было дело, тоже находил подобные капсулы времени...
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373
Javier 2 часа назад
Спиртяги там не много осталось похоже
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