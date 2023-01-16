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Заказчик будет доволен

Заказчик будет доволен

Автор:
16 января 2023 11:38
Сообщество : Строитель
Метки: видео   заказчик   плиточник   работа   ремонт   труд   
1701
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Заказчик не хотел платить мужчине за работу из-за слишком толстого шва. Мастер не растерялся и показал, как можно исправить недостатки с помощью одного волшебного инструмента.
Быстрое исправление недостатков. Удивительный инструмент!

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Метки: видео   заказчик   плиточник   работа   ремонт   труд   
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18  комментариев
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24k
Егор 42 минуты назад
Полностью белая глянцевая плитка по всем стенам - сразу понятно было, что заказчик извращенец.
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5k
heta 14 секунд назад
Таких видосов от обиженных исполнителей в сети много. Мало видосов-продолжений. Где раскрывается ситуация с другой стороны прилавка.
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4k
просто Дмитрий 3 минуты назад
Заказчик, после выравнивания, работу принял?
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17k
Илларион Забродов 3 минуты назад
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483
povelitel3d 11 минут назад
Ничего нельзя сказать, может, прав, может, не прав: зависит от ситуации которую мы не видим.
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11k
Джон Уик 12 минут назад
Он Залил видосик для хайпа. Потому то будет так или иначе переделывать.
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18k
Дмитрий 16 минут назад
Угу, всё так и было... Вот только на стенах мы видим самую дешёвую белую плитку, умывальник тоже копеечный, да и ванна, похоже, из той же "коллекции". А посему, перед нами новостройка с дефолтной отделкой, которую хозяин решил сломать и сделать по своему вкусу и кошельку. Ну и разрешил мастеру немного хайпануть на этом процессе.


Так полагаю.
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29k
Владимир Полчаса назад
Долбак какой то.
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2k
MPEG-8 Полчаса назад
Как правило в таких конфликтах, это два мудака и заказчик, и исполнитель.
Если, этот парень реальный мастер по ремонту, и сделал так и выложил в интернет, мол посмотрите какой я принципиальный, то его надо гнать ссаными тряпками, мало ли что он ещё для хайпа выкинет.
Сколько лично не сталкивался с ремонтниками, не одни в срок не сделали, мудачьё нахватает заказов и парит мозги по несколько месяцев, и тут возможно дело не в швах, а в [мат].
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15k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
Ну и кому он хуже сделал? Только себе, щас заказчику за материалы забашляет, бабки за ну такую себе работу не получит еще и проблем выхватит.
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Ну, косячок, конечно, виден. Что касается швов, то их толщина сразу согласовывается с заказчиком и, в дальнейшем, регламентирована размером крестика.
И ещё. Как это ни парадоксально звучит, но контрастная затирка эффективнее скрывает мелкие погрешности. да и смотрится интереснее (дело вкуса).
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29k
Андрей Иванов Полчаса назад
- В целом положено неплохо, хотя из-за белизны и отблесков не особо хорошо видно
- Также непонятно (не показана)ровность самой плитки (можно, например, увидеть наложением двух плиток друг на друга)
- Для такой плитки (размеры) толщина шва в норме. Тоньше имеет смысл делать при плитке меньшего размера. Или вообще без швов, но тогда плитка должна быть специальной, эта явно не такая
- Минус укладчика - под плиткой охренительные пустоты (смотрим, как проваливается молоток), что аукнется отваливающейся впоследствии плиткой и сложностью со сверлением под крепёж (50х50, что плитка при сверлении треснет), ну и подвес тяжёлых предметов на такое - на ваш страх и риск
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483
povelitel3d Андрей Иванов 13 минут назад
Гипсокартон или подобное, поэтому и проваливается молоток.
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7k
Алексей 37 минут назад
Что-то часто у него такое случается. Он так уже и кривоватые углы ровнял, и натяжной потолок правил.
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4k
5 копеек 37 минут назад
Мастер-класс
, немного "стрёмновато" только...
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31k
Игорь 41 минуту назад
А неплохо плитка была прилеплена, на отвалилась при "выравнивании".
Трудно, конечно, становиться на одну чью-то сторону имея картину только с одной стороны. Но для моей ванной - норм бы, я не стал бы выделываться. Хотя не отрицаю - могут иметься всякие "нюансы".
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