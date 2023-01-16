Заказчик будет доволен

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Заказчик не хотел платить мужчине за работу из-за слишком толстого шва. Мастер не растерялся и показал, как можно исправить недостатки с помощью одного волшебного инструмента.
Быстрое исправление недостатков. Удивительный инструмент!
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Так полагаю.
Если, этот парень реальный мастер по ремонту, и сделал так и выложил в интернет, мол посмотрите какой я принципиальный, то его надо гнать ссаными тряпками, мало ли что он ещё для хайпа выкинет.
Сколько лично не сталкивался с ремонтниками, не одни в срок не сделали, мудачьё нахватает заказов и парит мозги по несколько месяцев, и тут возможно дело не в швах, а в [мат].
И ещё. Как это ни парадоксально звучит, но контрастная затирка эффективнее скрывает мелкие погрешности. да и смотрится интереснее (дело вкуса).
- Также непонятно (не показана)ровность самой плитки (можно, например, увидеть наложением двух плиток друг на друга)
- Для такой плитки (размеры) толщина шва в норме. Тоньше имеет смысл делать при плитке меньшего размера. Или вообще без швов, но тогда плитка должна быть специальной, эта явно не такая
- Минус укладчика - под плиткой охренительные пустоты (смотрим, как проваливается молоток), что аукнется отваливающейся впоследствии плиткой и сложностью со сверлением под крепёж (50х50, что плитка при сверлении треснет), ну и подвес тяжёлых предметов на такое - на ваш страх и риск
Трудно, конечно, становиться на одну чью-то сторону имея картину только с одной стороны. Но для моей ванной - норм бы, я не стал бы выделываться. Хотя не отрицаю - могут иметься всякие "нюансы".