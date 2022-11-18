Опытный мастер⁠⁠ из волшебной страны Рукожопия

1918
1
1
Мужчина продемонстрировал результат своих трудов в ванной комнате. Главное, что самому нравится.
Он художник, он так видит
Видео, которое способно вызвать боль. Зато везде сухо.
Интересно, для себя делал или для кого-то?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Самое быстрое прибытие полиции
- Шутник с роскошной шевелюрой
- Когда слишком увлечён разговором по телефону
- Эффектные покатушки водопроводчика Марио по улицам города
- Симпатичной девушкой стать не так уж и сложно
Новости партнёров
реклама
По голосу персонаж похож на моего соседа по даче, коорый лет 30 бухал по-черному, а недавно взялся за голову и бросил. И если бы он у себя в доме так сделал своими руками - я бы его только поздравил и порадовался за него.
При ремонте оказалось это не так просто исправить - вход в канализационный стояк низко, эти 5 см критичные. Пришлось помучаться прежде чем сделать как надо... тут, возможно, решили не мучаться.
а унитаз, наверное, должен выдержать прямое попадание 500-кг бомбы )))
а гайки на счетчиках крутить с пломбировкой надо осторожно...
осторожно - можно .. до полоборота, но ненужно, на трубе хвс - конденсат ..