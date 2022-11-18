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Опытный мастер⁠⁠ из волшебной страны Рукожопия

Опытный мастер⁠⁠ из волшебной страны Рукожопия

Автор:
18 ноября 2022 11:43
Сообщество : Строитель
Метки: Прикол   Рукожоп   ванная   видео   люди   мастер   ремонт   
1918
1
1
Мужчина продемонстрировал результат своих трудов в ванной комнате. Главное, что самому нравится.

Он художник, он так видит

Видео, которое способно вызвать боль. Зато везде сухо.

Источник:

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Метки: Прикол   Рукожоп   ванная   видео   люди   мастер   ремонт   
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26  комментариев
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5k
A 3 часа назад
Объясните гуманитарию )))
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945
lis-artful 3 минуты назад
Не смог видео посмотреть. Кровь из глаз пошла. Расскажите, что там ?
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6k
Горец Ю 10 минут назад
Сделал, как ему нравится. Сам. Это его дом.
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21k
BiZ 22 минуты назад
по холодной, говорит, провел, раз - мокро, и подтянул гайку. дебил.
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226
blazuka 38 минут назад
Выглядит дико.
По голосу персонаж похож на моего соседа по даче, коорый лет 30 бухал по-черному, а недавно взялся за голову и бросил. И если бы он у себя в доме так сделал своими руками - я бы его только поздравил и порадовался за него.
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20k
Will2006 54 минуты назад
Это оправдано только в одном случае - если квартира под дешманский найм и чувак всё сделал сам, сэкономив на отделочнике. Особенно умилил слой раствора под плинтусом ванной и замазанный унитаз (таки подтверждает предположение о найме - "чтобы не вынесли"
)
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935
IOON 55 минут назад
может это черновая плитка, потом еще слой будет!? )))
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7k
evenSeven Час назад
Ну, «опыт - сын ошибок _трудных_» В этом плане ту все хорошо. Человек здорово усложнил себе задачу
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12k
Александр Час назад
Ну хоть не глиной - уже прогресс...
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26k
SerGProS 2 часа назад
Ссылка coub.com
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1k
Шурман 2 часа назад
Шиздец
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6k
Copycat 2 часа назад
блин ну в ванну что нибудь постелить можно же было, что бы потом хоть немного меньше отмывать
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8k
ron 2 часа назад
технология 60-летней давности - герметизация цементом! туда еще наматывали марлю или бинт, чтоб наверняка!
а унитаз, наверное, должен выдержать прямое попадание 500-кг бомбы )))
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10k
Vacony 2 часа назад
ну если срочно не вытереть от цемента, будет весело...
а гайки на счетчиках крутить с пломбировкой надо осторожно...
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28k
Владимир 2 часа назад
Он плитку в два слоя уложил?
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