Неожиданная находка фермера в поле

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В Румынии во время сельскохозяйственных работ фермер неожиданно обнаружил в поле семейство «пяточковых». Свинья пыталась спрятаться от лишних глаз вместе со своими поросятами.
Уставшая мамаша явно не ожидала, что её найдут. Свинья не стала убегать и наблюдала за дальнейшими действиями фермера.
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