FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13189 постов • 1436 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Неожиданная находка фермера в поле

Неожиданная находка фермера в поле

Автор:
14 декабря 2022 14:06
Сообщество : Животные
Метки: Поросята   видео   животные   интересно   находка   поле   свинья   
792
1
1
В Румынии во время сельскохозяйственных работ фермер неожиданно обнаружил в поле семейство «пяточковых». Свинья пыталась спрятаться от лишних глаз вместе со своими поросятами.
Уставшая мамаша явно не ожидала, что её найдут. Свинья не стала убегать и наблюдала за дальнейшими действиями фермера.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Поросята   видео   животные   интересно   находка   поле   свинья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Feathery Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 5 минут назад
Она опоросилась совсем недавно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
296
Stekr 39 минут назад
Очень познавательно )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

756847



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
15 старых фотографий, которые показывают, как сильно изменился мир
Набирающие популярность в сообществах
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Главные секреты фильма “Собачье сердце”
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Врачам запретят обращаться к пациентам "женщина" и "молодой человек"
Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми
Мультики про зиму и Новый год, которые интересно посмотреть вместе с детьми
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Важный квест

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#история#факты#автомобили#США#автомир#Приколы#Спорт#Прошлое
#Юмор#интересно#забавно#дтп#дети#фотографии#картинки#Ynews#Россия#сарказм
#Прикол#животные#позитив#подборка#СССР#улыбнуло#люди#новый год#аварии#собака
Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Redroad 17 Max - вертикальный беспроводной пылесос с мешком для сбора пыли Кошка изящно преодолевает полосу препятствий Кошка изящно преодолевает полосу препятствий Пастушья собака держит стадо овец в тонусе Пастушья собака держит стадо овец в тонусе Харизматичный камышовый кот Заури Харизматичный камышовый кот Заури Хорёк в восторге от первого снега Хорёк в восторге от первого снега Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки Непуганые птицы лакомятся вкусняшками с руки

На что жалуетесь?

Вернуться