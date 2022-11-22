Мужчина увидел, что с потолка в его доме капает мёд

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Владелец дома обнаружил, что с потолка в одной из комнат капает мёд. Он быстро сообразил, что пчелы построили себе там жилище и связался с профессионалом.
Теперь это их дом
Весёлый и дружный коллектив.
Источник:
АНТИФИШКИ
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