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Мужчина увидел, что с потолка в его доме капает мёд

Мужчина увидел, что с потолка в его доме капает мёд

Автор:
22 ноября 2022 09:34
Метки: видео   интересно   мёд   насекомые   находка   пчелы   
574
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Владелец дома обнаружил, что с потолка в одной из комнат капает мёд. Он быстро сообразил, что пчелы построили себе там жилище и связался с профессионалом.

Теперь это их дом

Весёлый и дружный коллектив.

Источник:

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Метки: видео   интересно   мёд   насекомые   находка   пчелы   
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