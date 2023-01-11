Мужчина случайно просверлил трубу в стене

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Мужчина решил просверлить отверстие в стене одной из комнат. Он не знал, что в стене проходит труба и устроил для детей незапланированное представление.
Нашёл источник воды. С таким в пустыне не пропадёшь.
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