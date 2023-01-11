FISHKINET
Сообщество Юмор 16214 постов • 3291 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Мужчина случайно просверлил трубу в стене

Мужчина случайно просверлил трубу в стене

Автор:
11 января 2023 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Труба   видео   люди   отверстие   ремонт   стена   
1283
1
1
Мужчина решил просверлить отверстие в стене одной из комнат. Он не знал, что в стене проходит труба и устроил для детей незапланированное представление.
Нашёл источник воды. С таким в пустыне не пропадёшь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Труба   видео   люди   отверстие   ремонт   стена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Frank Borman 2 часа назад
Постановка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
9k
Игорь 16 минут назад
так же захреначил электропровод в стене. Не 5 см вправо, не 5 см влево - точно в цель. :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Eltiftel 18 минут назад
-Там что-то железное... а по*уй! Сверлим дальше!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Makc Mas Полчаса назад
Инициатива наказуема)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Вот по этой причине я проложил все трубы по полу, а не в стенах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Владимир Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200
Человек Наблюдающий 36 минут назад
Очень понимаю мужика)) Сам встрял в похожую ситуацию-дети утром обломали металлопластиковую трубку отопления. От стремительного потока воды я и проснулся=) Благо отопление только на следующий день дали) Экшен начался в 7 утра)) Адский поток!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
nobody® 41 минуту назад
Что с этим английским языком не так? Человек на понятном языке говорит "бетон", а в переводе "цемент"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Голос Вселенной 44 минуты назад
Как говорится, В ЯБЛОЧКО!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
350
Вячеслав 55 минут назад
Серьёзно? Снимал как сверлит стену? Тиктоокарь, затеявший действие для самопиара.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
276
Димыч 56 минут назад
Такое случается, когда не знаешь, где коммуникации проходят и опыта нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

942772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 января
В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ
В Крыму задержали двух жительниц Судака, написавших лозунг в поддержку ВСУ
Набирающие популярность в сообществах
Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники
Казаки-пластуны: почему их боялись враги и уважали союзники
Toyota MR2 Mk1: "Феррари" для бедных из 80-х, которым очень весело управлять
Toyota MR2 Mk1: "Феррари" для бедных из 80-х, которым очень весело управлять
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато честно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#авто аварии#автомобили#автомир#Фотографии#кино#Прошлое#Жизнь
#Юмор#интересное#дтп#люди#забавно#подборка#дети#креатив#СССР#шоу бизнес
#интересно#Прикол#аварии#позитив#улыбнуло#в мире#картинки#Приколы#творчество#собака
Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Бесплатно и очень быстро: как теперь можно переводить деньги по номеру телефона Милая девушка катается на экстремальном аттракционе Милая девушка катается на экстремальном аттракционе ⁠⁠ Везучий "лётчик-испытатель" на ватрушке ⁠⁠ Везучий "лётчик-испытатель" на ватрушке Коварная лужа застала многих москвичей врасплох Коварная лужа застала многих москвичей врасплох Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник Квартиросъёмщик⁠⁠, к которому уже пришёл праздник Танцевальная пауза: дедушка зажигает возле сцены Танцевальная пауза: дедушка зажигает возле сцены

На что жалуетесь?

Вернуться