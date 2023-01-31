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Радушный хозяин тепло встретил незваного гостя

Радушный хозяин тепло встретил незваного гостя

Автор:
31 января 2023 09:47
Метки: в мире   видео   кипяток   люди   нападение   ножиданно   
1475
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Мужчина остудил пыл ломившегося в дверь незнакомца с помощью... кипятка. У незваного гостя сразу же появились другие дела.
Интересный способ попасть в здание, дверь которого открывается наружу.

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Метки: в мире   видео   кипяток   люди   нападение   ножиданно   
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11  комментариев
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 49 минут назад
битума..не успел вскипятить походу?
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3k
MPEG-8 Минуту назад
Прям как в старые добрые средневековые времена, правда тогда кипящими фекалиями поливали таких визитёров.
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1k
DDM 2 минуты назад
С диким рёвом ошпаренный волк вылетел в трубу обратно на крышу, скатился по ней на землю, перекувырнулся четыре раза через голову, проехался на своём хвосте мимо запертой двери и бросился в лес.
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11k
Андрей Ма-С 7 минут назад
боюсь что слово остыл тут будет неуместно)))
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4k
Владимир 8 минут назад
а!!горяченькая пошла!!!
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1k
Сергей Викторович 9 минут назад
Он ведь просто хотел попросить немного кипятка.
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2
synco Полчаса назад
Как резко поумерился боевой пыл)))
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29k
Григорий Полчаса назад
- Открывай, тебе сейчас не поздоровится!
- Окрываю, сейчас тебе резко поздоровится!
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177
ruslan d 40 минут назад
Не знаю что там произошло , но парню не позавидуешь ...
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89
Lex Lem 43 минуты назад
Долбоящер!
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