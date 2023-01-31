Радушный хозяин тепло встретил незваного гостя

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Мужчина остудил пыл ломившегося в дверь незнакомца с помощью... кипятка. У незваного гостя сразу же появились другие дела.
Интересный способ попасть в здание, дверь которого открывается наружу.
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