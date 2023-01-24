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Бюджетный детский аттракцион

Бюджетный детский аттракцион

Автор:
24 января 2023 09:17
Метки: аттракцион   в мире   видео   колесо обозрения   люди   техника безопасности   
276
1
1
Крайне бюджетный аттракцион с необычным приводом⁠⁠. Одно неверное движение и быть беде.
На что только не пойдешь, когда нет денег на постройку полноценного аттракциона. Техника безопасности вышла из чата.

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Метки: аттракцион   в мире   видео   колесо обозрения   люди   техника безопасности   
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2  комментария
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32k
ACU900 47 минут назад
Да ладно, их там много. Если "двигатель" пи#данётся - другой на его место станет. На одного больше, на одного меньше, кто заметит?
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2k
NIS 22 минуты назад
А я стану в кабриолет , пошагаю куда нибудь . упаду я - меня забудь ..
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