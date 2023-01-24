Бюджетный детский аттракцион

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Крайне бюджетный аттракцион с необычным приводом. Одно неверное движение и быть беде.
На что только не пойдешь, когда нет денег на постройку полноценного аттракциона. Техника безопасности вышла из чата.
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