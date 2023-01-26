Эффектный удар на турнире по пощечинам

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Среди желающих принять участие в турнирах по пощечинам можно встретить не только суровых мужчин, но и женщин. Посмотрите, как участница турнира эффектным ударом дезориентировала свою соперницу.
Участница турнира по пощёчинам не выдержала удар.
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