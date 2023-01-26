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Эффектный удар на турнире по пощечинам

Эффектный удар на турнире по пощечинам

Автор:
26 января 2023 13:33
Сообщество : Спорт
Метки: в мире   видео   люди   пощечина   турнир   удар   
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Среди желающих принять участие в турнирах по пощечинам можно встретить не только суровых мужчин, но и женщин. Посмотрите, как участница турнира эффектным ударом дезориентировала свою соперницу.
Участница турнира по пощёчинам не выдержала удар.

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Метки: в мире   видео   люди   пощечина   турнир   удар   
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10  комментариев
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5k
Шлагбаумэн 23 минуты назад
Ухо вошло в мозг...
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4k
Stas 3 минуты назад
Если честно, то это верх тупости. Занимаясь единоборствами и прочим, тренер всегда учил, что победа - это не отфигачивание соперника с максимальным уроном, а сохранение собственного здоровья и не допуск попадания в голову и другое важное. Тут - дебилы, которые через раз имеют сотрясы (хоть там и пусто в голове, если идут на такие соревки и, наверное же, тренируются, отбивая остатки). Поэтому это не спорт и не грация и не умение, а лютый тупизм, где потом каждый второй в среднем возрасте будет иметь головные боли и проблемы со здоровьем. В топку такой спорт. Лучше уж прыгать тогда со скалы в бетон - хоть мучений меньше(
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1k
ChePaev 6 минут назад
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288
ilavev 12 минут назад
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0
Николай Каликаки 14 минут назад
Вот это спорт...Били бы сразу битой.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
4k
5k
livaneth 16 минут назад
Это ответ тому проповеднику, который учил правоверных, как правильно жену надо воспитывать.
Женился, как говорится узбек на украинке.
Ссылка youtu.be
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13k
котегRUS 22 минуты назад
кто электропоездом переехала..))
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18k
сеньор Леонсио 37 минут назад
У них и так кукуха поехавшая,лучше бы так развлекались!
Ссылка youtu.be
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41k
Франц Лефорт 40 минут назад
Фигасе,пощёчина!
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