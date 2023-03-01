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Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима ... по простыням

Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима ... по простыням

Автор:
01 марта 2023 20:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Марко Радуано   босс   италия   мафия   побег   сардиния   тюрьма   
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Марко Радуано по прозвищу Pallone - авторитетный мафиози, который виртуозно смотался из тюрьмы Badu’ e Carros всего лишь связав несколько простыней в веревку. Побег уровня "убогий гангстерский боевик" был обнаружен лишь спустя два часа.

Беглец незаметно «накопил» простыней, раздобыл необходимый ключ, изучил расписание надзирателей и спешно покинул казённый дом.

Дерзкий побег попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как заключенный просто спустился по верёвке из простыней по стене, спрыгнул на траву и исчез в неизвестном направлении.

Надзиратели опомнились только спустя два часа.

Теперь руководство тюрьмы пытается откреститься от позора, оправдываясь острой нехваткой кадров в связи с бесконечными сокращениями. Как выяснилось, в момент побега за мониторами системы видеонаблюдения не было ни одного сотрудника. То есть совсем ни одного. В одной из самых охраняемых тюрем.

Шмон во всех итальянских портах и аэропортах пока ничего не дал, - пишет ТГ-канал МИР24.

Сам Радуано был арестован в 2018 году и приговорён к лишению свободы по множеству статей (наркотики, оружие, убийство).

Коротать время в местах не столь отдаленных он должен был до 2046 года, но, видимо, толерантная «демократическая тюрьма», решила отпустить его грехи раньше.

Щедро.

Источник:

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Метки: Марко Радуано   босс   италия   мафия   побег   сардиния   тюрьма   
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Ivan Kondratov Полчаса назад
В 2018году осудили на 19 лет! Должен был выйти в 2046! Вы хоть сами читаете что пишите?
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Андрей Крылов 2 минуты назад
Хотел бы я посмотреть, как это было бы возможно в любом банальном СИЗО России или бывшего Союза ССР. Там не так просто перепилить решеткую Ну, это возможно даже лезвием от безопасной бритвы - "мойки". А дальше вторая решетка, и "баян" -стальная такая система типа наразбираемого и не сдивигаемого "жалюзи". Првда вроде и по слухам "баян" нынче признан не гуменным и демонтируется. Но есть новая тема. Бронестекло. Что ещщё хуже для "бодяг по дини". Серез него "дороги" не построить.

В общем, тут явно недоработка всей системы охраны. Примитивное узищище с одной рещеткой в "хате"? Да ещё и из окна сразу воля? Беги не хочу! :)
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Yus 2 часа назад
Одну простынь выдали, одну забрали. Откуда незаметные простыни?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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