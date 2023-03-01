Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима ... по простыням

Надзиратели опомнились только спустя два часа.

Теперь руководство тюрьмы пытается откреститься от позора, оправдываясь острой нехваткой кадров в связи с бесконечными сокращениями. Как выяснилось, в момент побега за мониторами системы видеонаблюдения не было ни одного сотрудника. То есть совсем ни одного. В одной из самых охраняемых тюрем.

Шмон во всех итальянских портах и аэропортах пока ничего не дал, - пишет ТГ-канал МИР24.

Сам Радуано был арестован в 2018 году и приговорён к лишению свободы по множеству статей (наркотики, оружие, убийство).

Коротать время в местах не столь отдаленных он должен был до 2046 года, но, видимо, толерантная «демократическая тюрьма», решила отпустить его грехи раньше.

Щедро.