Босс итальянской мафии сбежал из тюрьмы строгого режима ... по простыням

Марко Радуано по прозвищу Pallone - авторитетный мафиози, который виртуозно смотался из тюрьмы Badu’ e Carros всего лишь связав несколько простыней в веревку. Побег уровня "убогий гангстерский боевик" был обнаружен лишь спустя два часа.
Беглец незаметно «накопил» простыней, раздобыл необходимый ключ, изучил расписание надзирателей и спешно покинул казённый дом.
Дерзкий побег попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как заключенный просто спустился по верёвке из простыней по стене, спрыгнул на траву и исчез в неизвестном направлении.
Надзиратели опомнились только спустя два часа.
Теперь руководство тюрьмы пытается откреститься от позора, оправдываясь острой нехваткой кадров в связи с бесконечными сокращениями. Как выяснилось, в момент побега за мониторами системы видеонаблюдения не было ни одного сотрудника. То есть совсем ни одного. В одной из самых охраняемых тюрем.
Шмон во всех итальянских портах и аэропортах пока ничего не дал, - пишет ТГ-канал МИР24.
Сам Радуано был арестован в 2018 году и приговорён к лишению свободы по множеству статей (наркотики, оружие, убийство).
Коротать время в местах не столь отдаленных он должен был до 2046 года, но, видимо, толерантная «демократическая тюрьма», решила отпустить его грехи раньше.
Щедро.
Источник:
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В общем, тут явно недоработка всей системы охраны. Примитивное узищище с одной рещеткой в "хате"? Да ещё и из окна сразу воля? Беги не хочу! :)