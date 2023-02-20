В Хабаровске лишённый прав дедушка дал порулить авто восьмилетнему внуку и попал на видео

Мужик работает инструктором в школе вождения. Он настолько матёрый водитель, что в январе его лишили прав - за оставление места ДТП. Но он нашёл выход из ситуации: усадил за руль учебного авто восьмилетнего внука и тот помчался по проспекту 60-летия Октября.

На странный дуэт обратили внимание полицейские и оперативно остановили автомобиль. Мужику выписали административный протокол и назначили штраф в 30 000 рублей. Что с ним делать дальше - сейчас решают. С родителями мальчика тоже пообщались и объяснили им, что нужно внимательно смотреть за ребёнком, а не сдавать его деду, который явно «на своей волне» - раз уж усадил его за руль.

Обошлось без ДТП, но это просто повезло.