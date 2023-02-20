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В Хабаровске лишённый прав дедушка дал порулить авто восьмилетнему внуку и попал на видео

В Хабаровске лишённый прав дедушка дал порулить авто восьмилетнему внуку и попал на видео

Автор:
20 февраля 2023 15:03
Сообщество : Автомир
Метки: видео   дтп   инспектор   инструктор   машина   права   учебный автомобиль   хабаровск   
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Машину остановили инспекторы и обнаружили в нём довольно необычного водителя.

Мужик работает инструктором в школе вождения. Он настолько матёрый водитель, что в январе его лишили прав - за оставление места ДТП. Но он нашёл выход из ситуации: усадил за руль учебного авто восьмилетнего внука и тот помчался по проспекту 60-летия Октября.

На странный дуэт обратили внимание полицейские и оперативно остановили автомобиль. Мужику выписали административный протокол и назначили штраф в 30 000 рублей. Что с ним делать дальше - сейчас решают. С родителями мальчика тоже пообщались и объяснили им, что нужно внимательно смотреть за ребёнком, а не сдавать его деду, который явно «на своей волне» - раз уж усадил его за руль.

Обошлось без ДТП, но это просто повезло.

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Метки: видео   дтп   инспектор   инструктор   машина   права   учебный автомобиль   хабаровск   
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5  комментариев
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576
Николай 55 минут назад
Я в глухой деревне (13 домов жили в пяти) с 13ти рулил по полям. Как в 8 рулить - не представляю)
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24k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
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30k
Андрей Иванов Час назад
Дедушка старенький, ему всё равно. Смотрите, как бы пулемёт не откопал
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August

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