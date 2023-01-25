В Краснодаре дрифтер на BMW хотел красиво войти в поворот, но попал на дорогой ремонт

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Как за несколько минут разбить дорогое авто: мастер-класс без смс и регистрации.
Водитель BMW решил удивить остальных участников движения навыками вождения, но что-то пошло не так. Дорогущее авто занесло боком в стоящий грузовик.
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Как пишут в местных СМИ, иномарка была новенькой, и ремонт обойдётся её хозяину довольно дорого. Тот самый случай, когда не столько удивил, сколько насмешил.
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