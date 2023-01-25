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В Краснодаре дрифтер на BMW хотел красиво войти в поворот, но попал на дорогой ремонт

В Краснодаре дрифтер на BMW хотел красиво войти в поворот, но попал на дорогой ремонт

Автор:
25 января 2023 16:42
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   авария   видео   дрифт   дтп   занесло   краснодар   
2478
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Как за несколько минут разбить дорогое авто: мастер-класс без смс и регистрации.

Водитель BMW решил удивить остальных участников движения навыками вождения, но что-то пошло не так. Дорогущее авто занесло боком в стоящий грузовик.


Как пишут в местных СМИ, иномарка была новенькой, и ремонт обойдётся её хозяину довольно дорого. Тот самый случай, когда не столько удивил, сколько насмешил.

Источник:

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Метки: BMW   авария   видео   дрифт   дтп   занесло   краснодар   
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13  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
И ведерко на Газоне помял, гад
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22k
Евгений 3 минуты назад
Если новенькая, то КАСКО скорее всего есть.
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53k
Олег 7 минут назад
именно поэтому я боюсь ездить по Краснодару, особенно ночами, когда повышается процент опущенных и обклеенных рубероидом вёдер
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1k
Nick Z Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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557
сергей ремизов Полчаса назад
Заднеприводный блин.
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1k
Nick Z Полчаса назад
Поменял телегу на машину. Не освоился ещё.
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2k
max Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com

банда ушлепков
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1k
Кожар Полчаса назад
Ну кому может не понравиться такое видео?!
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2k
vijilante 36 минут назад
- Лёха, может не надо ?!
- Фигня,страховка всё покроет.
- Так это ж будет не страховой случай !
- Так не бывает. Если я плачу страховку, значит всё мне дадут,а то не честно.
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10k
Просто Царь 39 минут назад
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88k
Феофан 43 минуты назад
Лох потому что. Это же задний привод: колеса в сторону заноса и притормозить - вырулил бы.
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3
Саша Феофан 17 минут назад
100%, самоуверенный лох)
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648
Вадим 48 минут назад
Ума нет, считай калека!
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