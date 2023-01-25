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Футбольные болельщики в Германии играли в снежки, вместо того, чтобы смотреть матч

Футбольные болельщики в Германии играли в снежки, вместо того, чтобы смотреть матч

Автор:
25 января 2023 10:03
Сообщество : Юмор
Метки: Германия   Прикол   Спорт   Юмор   видео   интресное   фото   футбол   
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В Германии футбольным фанатам настолько было неинтересно смотреть игру, что они устроили своё состязание с командой фанатов противника. Мужчины играли в снежки, совсем не обращая внимания на спортсменов.

Товарищеский матч между «Нюрнбергом» и пражской «Спартой» был настолько неинтересный, что болельщики обеих команд нашли себе занятие поинтереснее. Мужчины принялись играть в снежки и настолько раззадорились, что совсем забыли про матч.

В итоге немецкий клуб проиграл со счётом 3:1. Но этого никто даже не заметил!

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Метки: Германия   Прикол   Спорт   Юмор   видео   интресное   фото   футбол   
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1  комментарий
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548
Лютый вам Бетховен 5 минут назад
Конечно лучше чем вандализм!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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