Футбольные болельщики в Германии играли в снежки, вместо того, чтобы смотреть матч

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В Германии футбольным фанатам настолько было неинтересно смотреть игру, что они устроили своё состязание с командой фанатов противника. Мужчины играли в снежки, совсем не обращая внимания на спортсменов.
Товарищеский матч между «Нюрнбергом» и пражской «Спартой» был настолько неинтересный, что болельщики обеих команд нашли себе занятие поинтереснее. Мужчины принялись играть в снежки и настолько раззадорились, что совсем забыли про матч.
В итоге немецкий клуб проиграл со счётом 3:1. Но этого никто даже не заметил!
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