Весёлые моменты из женского футбола

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На несколько вещей можно смотреть бесконечно долго: как течёт вода, как горит огонь, и как некоторые представительницы прекрасного пола играют в футбол. В подборке ниже забавные эпизоды футбольных матчей, заслуживающие внимания.
Женский футбол во всей красе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Самим женщинам нравится этим заниматься? Да и пожалуйста. Нравится ли кому-то на это смотреть? Я на матчах женской сборной России вижу пустые трибуны. С другой стороны они такие же пустые и на матчах мужской ФНЛ. В то же время пишут, что в Норвегии, Дании, Мексике только что не полные трибуны на важных матчах женских команд и сборных.
А смешных моментов в любом виде спорта можно наколупать два мешка. Даже на высшем уровне. Вспомните Кариуса в финале Лиги Чемпионов или Доннарумму в отборе на Чемпионат Мира.
з.ы. ни одной сиськи