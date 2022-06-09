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Весёлые моменты из женского футбола

Весёлые моменты из женского футбола

Автор:
09 июня 2022 09:49
Сообщество : Спорт
Метки: Курьезы   Спорт   Юмор   видео   девушки   прикол   фейл   футбол   футболистки   
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На несколько вещей можно смотреть бесконечно долго: как течёт вода, как горит огонь, и как некоторые представительницы прекрасного пола играют в футбол. В подборке ниже забавные эпизоды футбольных матчей, заслуживающие внимания.
Женский футбол во всей красе.

Источник:

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Метки: Курьезы   Спорт   Юмор   видео   девушки   прикол   фейл   футбол   футболистки   
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3  комментария
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996
DDM 9 минут назад
Женский футбол похож на подростковый где-то на уровне лет двенадцати. Дальше парни навсегда уходят в отрыв. Сначала по скорости реакции, а потом ещё по габаритам и физподготовке.
Самим женщинам нравится этим заниматься? Да и пожалуйста. Нравится ли кому-то на это смотреть? Я на матчах женской сборной России вижу пустые трибуны. С другой стороны они такие же пустые и на матчах мужской ФНЛ. В то же время пишут, что в Норвегии, Дании, Мексике только что не полные трибуны на важных матчах женских команд и сборных.

А смешных моментов в любом виде спорта можно наколупать два мешка. Даже на высшем уровне. Вспомните Кариуса в финале Лиги Чемпионов или Доннарумму в отборе на Чемпионат Мира.
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4k
jfk 24 минуты назад
Понаберут по объявлениям!
з.ы. ни одной сиськи
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16k
Booka1a 36 минут назад
будто мячик в курятник кинули)
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Себастьян Перейра

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